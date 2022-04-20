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  4. Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Şantiyesi işçileriyle sahurda bir araya geldi:

Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Şantiyesi işçileriyle sahurda bir araya geldi:

20.04.2022 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metrosu, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından çok önemli bir projemiz. Projede, şu anda yüzde 92 genel ilerleme kaydettik" - "Gar İstasyonu'nun yüzde 98'ini, Adliye İstasyonu'nun yüzde 93'ünü ve Kızılay İstasyonu'nun yüzde 45'ini bitirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metrosu projesinde şu anda yüzde 92 genel ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra işçilerle sahur yapan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin raylı sistemler olduğunu söyledi.

Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus ve araç sayısının trafik sorununu beraberinde getirdiğini dile getiren Karaismailoğlu, raylı sistemleri yaygınlaştırmanın da trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmada kilit değer taşıdığına dikkati çekti.

Bakanlığın kent içi raylı sistem projeleri hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde, 12 ilimizde işletilen kent içi raylı sistem hattı yaklaşık 812 kilometredir. Bunun 312 kilometreden fazlası ne mutlu bize ki Bakanlığımızca yapıldı. Bu hatlarımızla günde 6,5 milyondan fazla, yıllık ise yaklaşık 2 milyar 393 milyon yolcu taşıdık. Bakanlığımız, yaklaşık 185 kilometre uzunluğundaki 14 raylı sistem hattının inşaatını bir an önce tamamlamak, milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul'da Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Bakırköy (IDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-lstanbul Havalimanı Metro Hattı,
Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projeleri olmak üzere İstanbul'da 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta kent içi raylı sistemde çalışmaya devam edildiğini kaydetti.

Kocaeli'de Darıca Sahil-Gebze OSB Metrosu ve Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Konya'da Konya N. Erbakan Ünv. - Meram Bel. Raylı Sistem Hattı'na devam edildiğini, Kayseri'de, Anafartalar- Şehir Hastanesi -Mobilyakent Tramvay Hattı'nı inşa ettiklerini, Bursa'da Emek-Yht Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapım çalışmalarını başarıyla sürdürdüklerini, Gaziantep'te Gaziray'ı bitireceklerini belirtti.

Ankara'da da çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdiklerine ve yenilerine devam ettiklerine işaret eden Karaismailoğlu, projeler hakkında bilgi verdi.

- "AKM-Gar-Kızılay Metrosu 3 istasyondan oluşacak"

Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun tamamlanmasıyla Ankara metrolarının toplam hat uzunluğunu yaklaşık 3 katına çıkaracaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metrosu, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından çok önemli bir projemiz. Yüksek yolcu kapasitesiyle hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma imkanına sahip olacak. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a, son istasyon olan Kızılay İstasyonu'ndan ise Batıkent Metrosu'na, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray metrosuna aktarma yapılabilecekler. Projede, şu anda yüzde 92 genel ilerleme kaydettik."

Karaismailoğlu, yapımına devam edilen 4 katlı ve 335 araç kapasiteli AKM Otoparkı'nın betonarme imalatlarının tamamını bitirdiklerini, otopark genelinde yüzde 65 ilerleme sağlandığını aktararak, "14 metre şaft çapına ve 37 metre derinliğe sahip Zafer Parkı acil çıkış yapısının betonarme ve mimari imalatlarıyla TBM tünel imalatını, Natm tünel imalatlarının kazı-iksa imalatlarının tamamını bitirdik. Natm tünellerinin kaplama imalatının yüzde 96'sını tamamladık. Hat üstündeki ray montajının ise yüzde 82'sini geride bıraktık, yüzde 18'i kaldı. Gar İstasyonu'nun yüzde 98'ini, Adliye İstasyonu'nun yüzde 93'ünü ve Kızılay İstasyonu'nun yüzde 45'ini bitirdik." dedi.

Son 20 yılda Türkiye'ye kazandırdıklarının da başarılarının da ortada olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bunların hedefe inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveriyle inşa edilen takım ruhuyla gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da hep birlikte ülkenin hedeflerine ulaşması için her türlü gayreti ve kararlılığı göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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