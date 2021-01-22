YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamındaki tünellerde incelemelerde bulundu

Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamındaki tünellerde incelemelerde bulundu

22.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Son yıllarda yaşadığımız gelişmelerle yerli imkanlarımızı kullanmaya başladık. Yeni hatlarımızda da yerli araçlarımızı kullanıyoruz. Zaten yüksek teknolojiyi ihraç eder duruma geldik"

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te şehir içerisinde ulaşımı sağlayacak demir yolu hattı olan Gaziray Projesi kapsamında açılan tünellerde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, beraberindeki Bakan Gül ile yaptığı inceleme sırasında gazetecilere, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi Gaziantep'in adeta bolluk ve bereketin simgesi olduğunu dile getirdi.

O yüzden Gazianteplilerin refah seviyesini yükseltecek, milletin yararına olacak projeler için çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda altyapı ve ulaştırma alanında yapılan hamlelerin artarak devam ettiğini vurguladı.

Ülkenin dört bir yanında hem kara yolu, hem hava yolu, hem de demir yolu alanında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Mavi Vatan'da da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırmanın her alanında adeta dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda hızlı demir yolu konusunda önemli çalışmalarımız var. İnşallah Gaziantep'in de içerisinde olduğu bu hattı vatandaşımızın hizmetine açacağız. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah yakın zamanda Gaziantep'ten hızlı trene binen bir vatandaşımız, kısa sürede Adana, Mersin, Niğde Konya, Ankara, İstanbul ve Edirne'ye ulaşabilecek. Bunun çabasını veriyoruz. Gaziantep özelinde de önemli projelerimiz var. Bunların en kısa sürede bitirilmesi için istişarelerde bulunuyoruz. Bugün şantiye ziyaretlerimiz olacak. İnşallah Gazianteplilerin hak ettiği projeleri en kısa sürede hizmete açacağız."

Gaziray'ın kent için önemine işaret eden Karaismailoğlu, "26 kilometrelik hat var. İnşallah bunu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Biliyorsunuz bugün belediyemizle çok önemli bir imza attık. Bu raylarda kullanılacak araçları TÜRASAŞ aracılığıyla yerli imkanlarla üreteceğiz. Yerli firma olması çok önemli. Çünkü önceki yıllarda bunun çok ciddi sorunlarını yaşadık, özellikle de İstanbul'da. Yedek parçasından bakımına kadar dışa bağımlıydık. Son yıllarda yaşadığımız gelişmelerle yerli imkanlarımızı kullanmaya başladık. Yeni hatlarımızda da yerli araçlarımızı kullanıyoruz. Zaten yüksek teknolojiyi ihraç eder duruma geldik. Sorumluluğumuzu biliyoruz, inşallah vaat edilen süreden daha kısa zamanda projeyi bitirip araçları kullanmaya başlarız." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de projede emeği geçen işçisinden mühendisine kadar herkese teşekkür etti.

Gaziantep'in Gaziray ile çevreci bir proje kazandığını belirten Gül, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve diğer ilgililerin de eşlik ettiği bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, tünel çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip, tünelden otobüsle geçerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:47
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Güney Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Ateş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Araban’da yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor

Araban’da yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor

Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eserler müzeye teslim edildi

Gaziantep'te ele geçirilen tarihi eserler müzeye teslim edildi

Gaziantep'te tırların çarpışması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı

Gaziantep'te tırların çarpışması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı

GKV’nin Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin’e vefa ödülleri sahiplerini buldu

GKV’nin Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin’e vefa ödülleri sahiplerini buldu

GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini evlerinde açtı

GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini evlerinde açtı

GAÜN Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği açıldı

GAÜN Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.