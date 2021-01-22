Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamındaki tünellerde incelemelerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te şehir içerisinde ulaşımı sağlayacak demir yolu hattı olan Gaziray Projesi kapsamında açılan tünellerde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, beraberindeki Bakan Gül ile yaptığı inceleme sırasında gazetecilere, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi Gaziantep'in adeta bolluk ve bereketin simgesi olduğunu dile getirdi.

O yüzden Gazianteplilerin refah seviyesini yükseltecek, milletin yararına olacak projeler için çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda altyapı ve ulaştırma alanında yapılan hamlelerin artarak devam ettiğini vurguladı.

Ülkenin dört bir yanında hem kara yolu, hem hava yolu, hem de demir yolu alanında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Mavi Vatan'da da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırmanın her alanında adeta dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: