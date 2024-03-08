Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı:

Kacır, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'nde, baba ocağı Giresun'a bugün yeni bir hizmeti daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı Karadeniz Sahil Yolu'nu rahatlatacak kavşak projesinin temelinin atılacağını belirten Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Yol medeniyettir.' anlayışıyla 22 yıldır ülkemizin dört bir yanında ulaşım altyapımızı güçlendiriyoruz. Ulaşım altyapımızın, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında çarpan unsur olmasını sağlıyoruz. Özlem çeken gönülleri kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını teminat altına alarak trafik kazalarını en aza indiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 yıl önce iş başına geldiğinde "Bütün Türkiye'yi bölünmüş yollarla donatacağız." dediğini anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"Bu önemli hedefin anlamını anlayamamış birtakım çevreler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığını, vizyonunu hafife almış, 'Yapamazlar.' diye mukabele etmişlerdi. 81 şehrin tamamında gerçekleştirdiğimiz duble yol projeleriyle, ülkemizin dört bir yanını yeni yatırımlar için cazibe merkezine dönüştürdük. Üretimi, istihdamı, ihracatı yurdun tüm sathına yayarak dünyaya örnek bir başarı hikayesi yazdık. On yıllardır sürüncemede bırakılan, adeta yılan hikayesine dönen ulaştırma projelerini bir bir tamamlayarak halkımızı konforlu, hızlı ve güvenli ulaşımla buluşturduk. Bugün ülkemizde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan yollar, tüneller, viyadükler ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek tek başına bir keyif haline geldi."

Ulaştırma altyapısını güçlendirmek için gösterdikleri kararlılık ve iradenin en yakın şahidinin Giresunlular olduğunu anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Hafızalarımız taze, işte Karadeniz'i tüm dünyaya bağlayan ve bugün bölgemizde ulaştırma altyapısının bel kemiği olan Karadeniz Sahil Yolu'nun güzergahı, 1960'lı yıllardan önce tayin edilmişti. Yol için ilk kazmanın vurulduğu 1987'den AK Parti iktidarına kadar geçen 16 yılda ancak 224 kilometrelik mesafe alınabilmişti. Proje AK Parti iktidara geldiğinde aynı tempoyla devam etseydi, biz o projenin açılışını ancak 2024'te gerçekleştirebilecektik. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığı ve vizyonuyla 17 yıl öncesinde bu yolu tamamlayarak bölgemize kazandırmak AK Parti iktidarına nasip oldu. 16 yılda sadece yüzde 40'ı tamamlanabilen Karadeniz Sahil Yolu'nun yüzde 60'ını Recep Tayyip Erdoğan 4 yılda bitirdi, Karadeniz'in ulaşım çilesine son verdi. Yıllarca milletimizin refahını engelleyerek kalkınmasının önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Karadeniz bölgemizi, Giresun'umuzu ülkemizin ticarette, ekonomide, sanayide parlayan yıldızı haline getirdik. Giresun'umuzun gelişmesiyle birlikte Sahil Yolu'muzda ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirmek durumundayız. Bu anlayışla Karadeniz Sahil Yolu'muzda trafiğin kesintisiz akması, şehir merkezi ve liman bölgesine ulaşımın daha rahat ve konforlu şekilde sağlanabilmesi için bugün temelini attığımız Giresun Limanı Farklı Seviyeli Kavşağı'nı projelendirdik. Bölgede trafik akışını hızlandırarak daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşıma imkan tanıyacak bu projeyle Giresun şehir merkezine ve Giresun Limanı'na ticari ve lojistik hareketlilik kazandıracağız."

Kacır, Giresun'un gece gündüz demeden çalışarak ortaya koydukları eser ve hizmet siyasetinden payını almayı sürdüreceğini belirterek, "Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören bir anlayışla durmadan, yılmadan, yorulmadan gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim kitabımızda rehavete kapılmak yok, durmak yok, duraksamak yok. Şehrimizi son 22 yılda aşkla, şevkle çalışarak, üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla baştan başa büyüttük, kalkındırdık, kalkındırmaya da devam edeceğiz. Ulaştırma projeleriyle olduğu gibi yatırım teşvikleriyle, sanayi bölgeleriyle, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla, bölgesel kalkınma projelerimizle Giresun'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getiriyoruz." diye konuştu.

"BİRLİĞİMİZ, DİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ İNŞALLAH DAİM OLSUN"

Giresun'da son 22 yılda 23 milyar lira tutarında 443 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini bildiren Kacır, 14 bin 396 istihdamın önünü açtıklarını söyledi.

Kacır, kalkınmanın sac ayaklarından KOBİ'lere can suyu olduklarını dile getirerek, "22 yıl önce KOSGEB desteklerimizden yararlanan KOBİ'lerin sayısı Giresun'umuzda 100'ü dahi bulmuyorken, bu sayıyı 762 milyon liranın üzerinde destekle 7 bin 200'e çıkardık. Giresun'a 3 yeni organize sanayi bölgesi, teknopark, AR-GE merkezi kazandırdık. Bakanlık olarak sağladığımız 1 milyar 700 milyon lira finansmanla bugüne gelen organize sanayi bölgelerimizde 5 binin üzerinde istihdam oluşturduk. Ayrıca Giresun'umuza beşinci organize sanayi bölgesini de kazandırmak üzere çalışıyoruz." dedi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ile yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Kacır, "Desteklediğimiz projelerle Giresun'umuzun tarihi ve doğal güzelliklerini korumanın yanında kültürel ve tarihi mirasını ekonomik değere dönüştürüyoruz. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle şehrimizde 136 projeye 1 milyar 210 milyon lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Kacır, DOKA ile 164 kalkınma projesine 233 milyon lira kaynak aktardıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu eser ve hizmetlerin karşısında bizler için en büyük ödül Allah'ın rızası, milletimizin takdiri, vatandaşlarımızın hayır duasıdır. Bu anlayışla 22 yılın ardından dönüp baktığımızda, artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin mutluluğu içindeyiz. İnançla, aşkla, sabırla çalışarak, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirerek yolumuza devam edeceğiz. Milletimize söz verdik, 60 yıllık hayalimiz yerli ve milli otomobilimizi elektrikli ve akıllı araç olarak yollara çıkardık. 'Bilim misyonu icra etmek üzere ilk astronotumuzu uzaya göndereceğiz.' dedik. Başardık. 'Bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtaracağız. Savunma sanayisinde ülkemizi dünyada lider konuma taşıyacağız.' dedik, Allah'a hamdolsun gerçekleştirdik. Eser ve hizmet siyasetiyle dört bir yanını yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'nda daha da zirveye çıkarmakta kararlıyız."

Bu anlayışla hareket ederken Giresunluların, son 22 yıldır elde ettiği kazanımlardan artık asla geriye dönmeyeceğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Yüreğinde ülke ve millet sevdası olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerel ve merkezi yönetim el ele şehrimizi yeni yatırımlarla, projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Giresun'un kıymetli insanları, değerli hemşehrilerim, bu kutlu yürüyüşe her zaman olduğu gibi yine 31 Mart'ta da en kuvvetli şekilde desteklerini verecek. Ülkemizin, Karadeniz'imizin incisi bu şehre hizmet etmeye layık olmak her yiğidin harcı değildir. Giresun, Türkiye Yüzyılı'nda mührünü yine kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye, gerçek belediyeciliğe vuracaktır. Giresunlu hemşehrilerim tercihini yine istikrardan, güvenden, hizmetten projeden yana kullanacak. Vatandaşın derdini kendi derdi bilenlerle beraber yürümeye devam edecek. 31 Mart'ta Giresun yine tarih yazacak. Sizler desteğinizi esirgemediğiniz sürece hiç kimse Türkiye'nin bileğini Allah'ın izniyle bükemeyecek. Birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz inşallah daim olsun."

Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 34 yıldır Türkiye'nin 81 şehrinde kara yollarına mührünü vurduğunu belirterek, kendisine, Giresun'un Keşap ilçesinde hayata geçirilen köprülü kavşak, rüya proje Eğribel Tüneli, Ordu-Giresun Havalimanı ve yapılacak diğer projeler için teşekkür etti.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kabinede el ele, omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'na Giresun'un mührünü hep birlikte vuracaklarını sözlerine ekledi.

KAVŞAK PROJESİ SAYESİNDE KARBON EMİSYON SALINIMI 610 TON AZALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da AK Parti hükümetleri olarak başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıklarını belirterek, "Daldığımız hiçbir yerden, orada kalmadık, hepsinden çıktık. Bu dal-çıktan da çıkacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Uraloğlu, Giresun'un eşsiz doğası, muhteşem havası ve tarihi dokusuyla her geçen gün cazibesini artırdığına işaret ederek, kentin, 2002 öncesinde ulaşım imkanlarının yetersiz kalmasından dolayı, sahip olduğu zenginlikleri yeterince değerlendiremediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin iş başına gelmesiyle önemli atılımlar yapıldığını aktaran Uraloğlu, son 22 yılda kentte ulaşım ve iletişim altyapısına 70 milyar 415 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, 2002'de Giresun'da sadece 26 kilometre olan bölünmüş yolu 128 kilometreye çıkardıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sadece 12 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol vardı, onu da 205 kilometreye yükselttik ve Giresunluları güvenle, konforla gidecekleri yere ulaştırdık. 214 kilometrelik tek platformlu yolu yeni baştan hayata geçirdik. 7 tek tüp ve 7 çift tüp tünel olmak üzere toplamda 25 bin 590 metre uzunluğunda 14 tünel, 5 bin 778 metre uzunluğunda 125 köprü inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla hızla Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık ve 2007 yılında hizmete açtık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız da buradaki rakamları paylaştı. Gerçekten biz o iradeyi koymamış olsaydık bugün halen Karadeniz Sahil Yolu'nun bugünlerde açılışını konuşacaktık. Onun için Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. O 'Durmak yok yola devam.' dedi, biz de durmadan yolumuza devam ettik. Bu sayede Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi, bereket geldi. Sahil Yolu'nda 15 tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk."

Giresunluların virajlı yollarda yaşanan çileleri unuttuğunu ifade eden Uraloğlu, "Ağın Köprüsü'nü restore ettik. Tirebolu-Kürtün-Torul yolunu bitirdik. Giresun-Dereli-Sivas yolu ile ilimizin önemli ulaşım koridoru olan Şebinkarahisar yolundaki Eğribel Tüneli'ni inşa ettik. 2 bin 200 metre rakıma ulaşan Eğribel Geçidi'nde kış mevsiminin çetin şartlarında ulaşımın ne zorluklarla sağlandığını sizler çok daha iyi biliyorsunuz. İnşa ettiğimiz çift tüplü tünelle seyahatlerinizde konfor ve kesintisiz ulaşımı tesis ettik. 30 virajı ortadan kaldırarak, güzergahta 6,5 kilometrelik kısalma sağladık. Yolun geometrisini iyileştirerek Eğribel Geçidi'ndeki seyahat süresini normal zamanlarda 25 dakikadan 5 dakikaya düşürdük." diye konuştu.

Uraloğlu, 18 milyar 219 milyon lira proje bedeliyle Dereli yolu, Suşehri-Koyulhisar yolu, Çat köprüsü, Çaldağ-İnişdibi yolu gibi 19 projenin devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yapım çalışmalarını başlatmak üzere bir araya geldiğimiz Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı, ilimizin kara yolu ağını güçlendirecek ve şehir içi trafiğini rahatlatacak çok önemli bir kara yolu projemizdir. Karadeniz Sahil Yolu, doğudaki Kafkas ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve Rusya ile Batı arasında kara yolu bağlantısının sağlanması bakımından büyük önem arz ediyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Sahil Yolu'muz, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısıdır da. Pek çok il, ilçe, belde ve limanı bağlayan yolumuz, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Burada yaşanan trafik yoğunluğunu dikkate alarak güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan noktalarda ilave köprülü kavşaklar yapmaya da devam ediyoruz."

Günlük ortalama 32 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergahta uygulanacak projeyle trafik yoğunluğunun ortadan kalkacağını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada Karadeniz Sahil Yolu'na, şehir merkezine ve limana hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis edecek Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nı projelendirdik. 1,6 kilometre uzunluğundaki projemizle mevcut Sahil Yolu'nu altgeçide alarak yüksek standartlı ve konforlu bir geçiş sağlayacağız. Kavşağın kullanıma alınmasıyla, bölgedeki sinyalizasyon sistemini de devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını gerçekleştireceğiz. Böylece projemizle zamandan 322 milyon lira, yakıttan 8 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 330 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Yine çevreci ve yeşil olan Giresun'umuzda karbon emisyon salınımını 610 ton azaltarak, çevreci bir projeyi hayata geçirmiş olacağız."

Uraloğlu, Giresun'daki yatırımların sürekli devam ettiğini belirterek, "2015 yılında hizmete açtığımız Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordulu ve Giresunlu vatandaşlarımızı layık olduğu göklere çıkardık. Bu havalimanı yılan hikayesine dönmüştü. Hatta 2002 yılında yatırım programından bile çıkarılmıştı. Ama 2002 yılından beri bu ülkede istikrar var, AK Parti hükümetleri var. Kapsamlı bir etüt ve fizibilite çalışmasını gerçekleştirdik. 'Bu havalimanı yapılacak.' dedik ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek deniz üzerine Ordu-Giresun Havalimanı'nı kurduk. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan iç ve dış hatlarda haftalık 66 sefer gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında da yaklaşık 1 milyon insanımızı bu havalimanından seyahat ettirdik." diye konuştu.

"HIZLI TREN KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKTI, GİRESUN'DAN TRABZON'A VE SARP'A İLERLEYECEK"

Yüksek hızlı tren ağını Türkiye'de daha da yaygın hale getirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas hızlı tren hattımızı açmıştık. Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a, sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Sonrasında 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ni hayata geçireceğiz." dedi.

Uraloğlu, bu yıl etüt proje çalışmalarını başlatacaklarına işaret ederek, "Bu projemiz hayata geçtiğinde Giresun ile birlikte tüm Doğu Karadeniz Bölgesi illerini demir yoluyla tanıştırmış olacağız. Biz hızlı trenin bu sene inşallah Kırıkkale'den Çorum'a kadar olan kesiminin ihalesini yapıyoruz, sonra Samsun'a kadar. Dolayısıyla hızlı tren Kırıkkale'den yola çıktı, Giresun'dan Trabzon'a ve Sarp'a ilerleyecek Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2002'den itibaren ideoloji değil, eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla hareket ettiklerini dile getiren Uraloğlu, 31 Mart seçimlerinde Giresun Belediye Başkanlığı için AK Parti'den tekrar aday gösterilen Aytekin Şenlikoğlu'nun sosyal projeleriyle faal ve başarılı bir süreç yürüttüğünü söyledi.

Uraloğlu, AK Parti'nin hizmet siyaseti anlayışıyla hiç kimsenin yarışamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Canıgönülden inanıyorum ki sizlerin desteğiyle de Giresun'un gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Giresun'umuz yüzde 61 oy oranıyla 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.' dedi, Cumhur İttifakı'nı seçti. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra da Aytekin Şenlikoğlu başkanımızla birlikte planladığımız tüm projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın desteğiyle bir bir hayata geçireceğiz. İlmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Giresun'u geliştirmeye, güçlendirmeye, refah seviyesini artırmaya devam edeceğiz."

Uraloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak, "Kadınlar her birimizin ilk öğretmenidir aslında. Yaratılışımızdaki iyilikleri, güzellikleri kadınlarımızdan alırız." dedi.

Bakan Kacır ve Uraloğlu, konuşmaların ardından, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP İl Başkanı Abdullah Karaosmanoğlu ve diğer ilgililerle kavşak projesinin temelini attı.

