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Bakanlar Karaismailoğlu ve Gül, Gaziantep'te karayolu şantiyesinde inceleme yaptı

22.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Bakanlar Karaismailoğlu ve Gül, Gaziantep'te karayolu şantiyesinde inceleme yaptı

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep-Nizip-Birecik Karayolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, şantiyede yaptığı açıklamada, kentte devam eden çalışmaların bir an önce bitirilmesi için önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek ziyaretler sırasında da bunu gözlemleme imkanı yakaladıklarını söyledi.

Karayolu taşımacılığında Türkiye'nin önemli aşamalar kaydettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"330 kilometrelik Niğde-Ankara Otoyolu'nun açılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol aksını Türkiye'ye kavuşturmuş olduk. Bu yol da Gaziantep'in daha güvenli ulaşım sağlamasına olanak tanıyacak. Geçen Hatay'daydık. Hatay ve Gaziantep'i yakından ilgilendiren Amanos Tüneli ile ilgili incelemelerde bulunduk. Bu proje de öncelikli olarak takip ettiğimiz projelerden. Bölge ve Gaziantep için çok önemli bir proje. En büyük hedefimiz önümüzdeki aylarda o tünelle ilgili de temelleri atmak. Çok önemsediğimiz bir proje. İnşallah yaz gelmeden hedefimiz orada temel atabilmek."

Ziyaret ettikleri şantiyenin yaptığı yolun yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Karaismailoğlu, hızlı bir çalışma yürüttüklerini, gelecek ay itibarıyla Gaziantep-Nizip arasındaki yolu bölünmüş, güvenli ve konforlu bir yol olarak tamamını bitirmiş olacaklarını anlattı.

Karaismailoğlu, kentte devam eden diğer projeler konusunda da çalışmaları takip ettiklerini dile getirerek raylı sistemle alakalı kentte önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini, çalışmaların devam ettiğini, söz konusu tüm projelerin de en kısa sürede açılışlarını gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

- "Bir hayal daha gerçekleşmiş olacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de söz konusu yolun kent için önemine işaret ederek yaklaşık 50 kilometrelik yolun inşaatının hızla devam ettiğini dile getirdi.

Söz konusu yolun yaşanan çok fazla kaza nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırıldığına dikkati çeken Gül, "Bu yolda sayın bakanımızın destekleriyle çok önemli mesafe alındı. Bugün burada somut adımları görmek, hemşehrilerimiz için heyecan verici. İnşallah en kısa sürede bu yol tamamlanacak ve tarihi İpek Yolu rahatlıkla katedilebilecek. Bir hayal daha böylece gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

Bakanlar Karaismailoğlu ve Gül daha sonra beraberlerindeki protokol üyeleriyle yolda inceleme yaptı, işçilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

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