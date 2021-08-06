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Bakanlar Kurum ile Karaismailoğlu yangından hasar gören yerleşim yerlerini inceledi

06.08.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Kurum ile Karaismailoğlu yangından hasar gören yerleşim yerlerini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları nedeniyle hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Evrenseki Mahallesi'ndeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını inceleyen Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ardından Kalemler Mahallesi'ne geçen Kurum, yangına müdahale ederken traktörleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca Kurum, mahalleye getirilen konteynerleri de inceledi.

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Sena Nur Çelik ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

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