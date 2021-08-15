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Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı

15.08.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı

SİNOP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol'un cenazesine katıldı.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan selde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden ve arama kurtarma ekiplerince bulunan Demirkol'un cenazesi, Çayiçi Mahallesi Camisi'ne getirildi.

İki çocuk annesi Demirkol'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demirkol'un tabutunun taşınmasına yardım etti.

Kurum ve Karaismailoğlu, aileye taziye dileklerini de iletti.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Gülcan Demirkol'un eşi Hüseyin Demirkol'un koluna giren Kurum, kendisini teskin etmeye çalıştı. Kurum, rahatsızlanan Demirkol'a su içirip, yüzünü yıkadı.

Hüseyin Demirkol'un selde akıntıya kapılan iki çocuğu ve annesini arama çalışmalarının da devam ettiği belirtiltdi.

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