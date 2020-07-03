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Bakanlar Soylu, Koca ve Selçuk, Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti

SAKARYA HABERLERİ  | 03.07.2020 20:58 | Son Güncelleme

Bakanlar Soylu, Koca ve Selçuk, Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Patlama bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan bakanlar, yaralananların bir kısmının tedavide bulunduğu Hendek Devlet Hastanesi'ne geçti.

Hastane görevlilerinden yaralıların durumu hakkında bilgi alan ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Koca ve Selçuk daha sonra hastaneden ayrıldı.

Soylu, Koca ve Selçuk'un hastane ziyaretine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Sakarya milletvekilleri de eşlik etti.

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