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Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca deprem bölgesi Elazığ'da

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.01.2020 01:21 | Son Güncelleme

Bakanlar, kriz merkezinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililerden depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem dolayısıyla Elazığ'a geldi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ Valiliğinde kurulan kriz merkezinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililerden, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da bakanlar ile kriz merkezine geldi.

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Deprem Elazığ

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