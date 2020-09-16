Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı

AKSARAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Model Uydu Yarışması'nın, ilk senesinde 3 takımla düzenlendiğini anımsatarak, "Bu sene 3'ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı. Yüzlerce gencimiz, bu takımlarda yarışıyor. Burada özellikle uzay teknolojilerini deneyimleme anlamında büyük kabiliyetler kazanıyorlar." dedi.

Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı.

Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci yılında dünyanın en büyük uzay, havacılık ve uzay etkinliği olduğunu hatırlattı.

TEKNOFEST kapsamında 21 kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendiğini anlatan Varank, "Türkiye'nin her tarafından ve dünyadan yarışmacılar bu yarışmalara katılabiliyor. Bizim buradaki amacımız, Türkiye'de gençleri, öğrencileri özellikle bilime ve teknolojiye yönlendirmek. Teknoloji yarışmalarımız, özellikle Türkiye'nin ileride ihtiyaç duyabileceği ileri teknolojili alanlarda şimdiden gençlerimizi yetiştirmeye yönelik yarışmalar." diye konuştu.