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Bakanlar ve siyasilerden Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

18.10.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar ve siyasilerden Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Bakanlar ve siyasiler, İstanbul'da vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için çok değerli hizmetlere imza atan kıymetli iş insanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Davamızın öncü isimlerinden, üreten, öğreten, ufuk açan bir koca çınardı Özdemir Bayraktar ağabey. Rabb'im rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bayraktar'ın gerçek bir vatansever ve Türkiye'nin yorulmak bilmeyen emekçilerinden olduğunu belirtti. Bayraktar'ın vefatından büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Çelik, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine başsağlığı diliyoruz. Açtığı yolda Haluk ve Selçuk Bayraktar aynı azimle yürüyorlar." paylaşımında bulundu.

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