YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Bakanlık ödüllü bilinçli tüketiciden "haklarınızı savunun" çağrısı

Bakanlık ödüllü bilinçli tüketiciden "haklarınızı savunun" çağrısı

27.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de 2021 yılının bilinçli tüketicisi seçilen Afife Abalı Sancak: - "Tüketiciler hiçbir şekilde vazgeçmesin. Haklarımızı bilmeliyiz. Eğer biz bilirsek esnafımız da müşterilerine karşı daha ilgili, daha duyarlı olur"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de 2021 yılının bilinçli tüketicisi seçilen Afife Abalı Sancak, tüketicilere, "haklarınızı savunun" çağrısında bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sancak, geçen yıl bir firmadan elektrikli motosiklet satın aldı. Yaptığı incelemede, motosikletin şasi numarası ile kendisine kesilen faturadaki numaranın farklı olduğunu gören Sancak, hatanın düzeltilmesi için firma yetkililerine başvurdu.

Firmadan olumsuz yanıt alan Sancak, bunun üzerine konuyu Sinop Tüketici Hakem Heyetine taşıdı. Heyetin raporunun ardından firmaya açılan davada Sinop Sulh Hukuk Mahkemesi, Sancak'ı haklı buldu. Mahkeme kararı üzerine Sancak'ın motosiklet alırken firmaya ödediği para kendisine iade edildi.

- "Vatandaşlarımız aldıkları ürünleri mutlaka incelesin"

Sancak, AA muhabirine, verdiği mücadele sonunda elde ettiği sonucun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığının kendisini 2021 yılının bilinçli tüketicisi seçerek ödüle layık görmesinin ayrı bir gurur olduğunu ifade eden Sancak, insanların bu tür durumlarda mutlaka haklarını sonuna kadar savunmaları gerektiğini belirtti.

Hakkını koruduğunu ve sonunda hem parasının iade edilmesini sağladığını hem de ödüle layık görüldüğünü anlatan Sancak, "Tüketiciler hiçbir şekilde vazgeçmesin. Haklarımızı bilmeliyiz. Eğer biz bilirsek esnafımız da ona göre müşterilerine karşı daha ilgili, daha duyarlı olur. Vatandaşlarımız aldıkları ürünleri mutlaka incelesin. Haklarını her zaman savunsunlar. Sonuçta tüketici mahkemeleri bizim için kurulmuş. Bizim arkamızdalar." ifadelerini kullandı.

Sancak, çevresinde kendisi gibi sorun yaşayan herkese yardımcı olmaya çalıştığını aktardı.

Bir arkadaşının aldığı elektrikli motosikletin sürekli arıza yaptığını anlatan Sancak, "O da benim gibi firmadan olumsuz yanıt aldı. Ben de bunun üzerine arkadaşımı teşvik ettim. 'Sen de mahkemeye başvur' dedim. Aynı şekilde o da başvurdu ve mahkemeyi kazandı." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'ta incelemelerde bulundu:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'ta incelemelerde bulundu:
Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıBursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandıAğrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:59
Öğle
12:48
İkindi
16:50
Akşam
20:26
Yatsı
22:22

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Elif Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Ekin Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.