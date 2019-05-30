Bakanlıktan sağlıklı bayram sofrası önerisi

Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte; söğüş salatalık, domates, salata, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra içecek olarak kayısı kompostosu, sütlü tatlı olarak güllaç, çorba, köfte, bulgur pilavı, yoğurt ve zeytinyağlı taze fasulyeden oluşan "Sağlıklı Bayram Sofrası" kuruldu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Hatice Berna Karakaş, Ramazan'ın ardından sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktaları hakkında bilgi verdi. Karakaş, Ramazan'da beslenme düzeninde değişiklikler meydana geldiğini, öğün düzeni, sıvı alımı ve fiziksel aktivite oranlarının değiştiğini belirtti.

Ramazan sonrası aniden aşırı yemek yenilmemesi gerektiğine dikkati çeken Hatice Berna Karakaş, bu durumda bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla karşılaşılabileceğini ifade etti. Geleneksel bayram ikramları arasında şeker ve çikolatanın yanı sıra baklava, börek gibi hamur işlerinin bulunduğunu anımsatan Karakaş, bu gıdaların yüksek enerji ve yağ içerdiğini hatırlattı.

Hatice Berna Karakaş, bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmesi, bir, hatta yarım porsiyonun üstüne çıkılmaması gerektiğini aktararak, "Hamur işi, şerbetli tatlıları önermiyoruz. Sütlü, hatta meyveli tatlılar olabilir. Bu tatlılara meyve eklenebilir. Kuru meyveler yenilebilir, meyve tabakları hazırlanabilir." diye konuştu.