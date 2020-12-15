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Bakasetas'tan Fenerbahçe açıklaması

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 15.12.2020 09:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibinde forma giyen Yunan futbolcu Bakasetas 2 gol attı. Bakasetas'ın adı geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. Yunan yıldız, sezon başında Fenerbahçe ve Lazio'nun kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Bakasetas'tan Fenerbahçe açıklaması

İşte Bakasetas'ın açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA KAZANMAYI HAK ETTİK"

Beşiktaş'a karşı elde ettikleri 2-1'lik galibiyete değinen Bakasetas, "Arka arkaya gelen iki mağlubiyetten sonra reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Büyük ve çok iyi bir takıma karşı elde edilmiş zor bir galibiyetti. Sonunda işimizi iyi yaptık ve kazanmayı hak ettik" dedi.

"ŞAMPİYON OLACAK GÜCE SAHİBİZ"

Alanyaspor adına şampiyonluktan bahsetmek için erken olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Biz her bir maçı ayrı ayrı değerlendirip, kazanmak zorundayız. Her gün daha fazla çalışıp, tuttuğumuz bu yolda ilerlemeliyiz. En sonunda zaten hep birlikte ne yaptığımızı göreceğiz. Şampiyon olabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama mütevazı davranmalıyız. Her maç farklı bir senaryo ortaya çıkabilir. Bununla karşılaşacağız, bu nedenle hedefimize konsantre olmalıyız. Sezon çok uzun. Fazla söze gerek yok. Sahada her şeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE VE LAZIO BENİMLE İLGİLENDİ"

Radyospor'a konuşan Bakasetas, Fenerbahçe ve Lazio'nun geçen yaz transferiyle ilgilendiğini söyledi: "Evet, doğru. Transferimi düşündüler; fakat sonunda Alanyaspor'dayım. Takımımı düşünüyorum. Tüm konsantrasyonum ligini kalanında takımımın hedefe ulaşması üzerine kurulu" dedi.

"PELKAS NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖSTERECEK"

Fenerbahçe'de forma giyen yurttaşı Dimitrios Pelkas'ı çok sevdiğini belirten Bakasetas, "Dimitrios benim çok iyi bir arkadaşım. Benim için bir kardeş gibi. Arkadaşlığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Bence sezona iyi başladı. Bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bir oyuncu. Ancak biraz zamana ihtiyacı var. Bu çok normal. Ben de Alanyaspor'a ilk geldiğimde en iyi versiyonumu göstermek için zamana ihtiyaç duymuştum. Bu son derece normal. Bana göre Dimitrios şu ana kadar zaten iyi maçlar çıkardı; ama sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

ALANYASPOR PERFORMANSI

27 yaşındaki Yunan futbolcu, 700 bin Euro karşılığında AEK'ten 2019 yılında transfer edilmişti. Bakasetas, Alanyaspor formasıyla bugüne kadar 56 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol atan Yunan yıldız 10 da asist yaptı.

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