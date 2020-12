Bakasetas'tan Fenerbahçe açıklaması

İşte Bakasetas'ın açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA KAZANMAYI HAK ETTİK"

Beşiktaş'a karşı elde ettikleri 2-1'lik galibiyete değinen Bakasetas, "Arka arkaya gelen iki mağlubiyetten sonra reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Büyük ve çok iyi bir takıma karşı elde edilmiş zor bir galibiyetti. Sonunda işimizi iyi yaptık ve kazanmayı hak ettik" dedi.

"ŞAMPİYON OLACAK GÜCE SAHİBİZ"

Alanyaspor adına şampiyonluktan bahsetmek için erken olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Biz her bir maçı ayrı ayrı değerlendirip, kazanmak zorundayız. Her gün daha fazla çalışıp, tuttuğumuz bu yolda ilerlemeliyiz. En sonunda zaten hep birlikte ne yaptığımızı göreceğiz. Şampiyon olabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama mütevazı davranmalıyız. Her maç farklı bir senaryo ortaya çıkabilir. Bununla karşılaşacağız, bu nedenle hedefimize konsantre olmalıyız. Sezon çok uzun. Fazla söze gerek yok. Sahada her şeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE VE LAZIO BENİMLE İLGİLENDİ"

Radyospor'a konuşan Bakasetas, Fenerbahçe ve Lazio'nun geçen yaz transferiyle ilgilendiğini söyledi: "Evet, doğru. Transferimi düşündüler; fakat sonunda Alanyaspor'dayım. Takımımı düşünüyorum. Tüm konsantrasyonum ligini kalanında takımımın hedefe ulaşması üzerine kurulu" dedi.