YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti

Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti

07.05.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti

Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe'ye yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinde bakım çalışması yapan Enes Temel (26), yaklaşık 30 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Sarısu Mahallesi'ndeki teleferik istasyonunda teleferiğe ait kabinlerin bakım çalışmalarını yapan Temel, yaklaşık 30 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Enes Temel, sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Enes Temel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüAtaşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kovid-19'u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalarda "Post Kovid" riskiKovid-19'u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalarda "Post Kovid" riski
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:24
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.