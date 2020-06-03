YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Bakıma muhtaç kişilere evlerinde tekrar hizmet verilmeye başlandı

Bakıma muhtaç kişilere evlerinde tekrar hizmet verilmeye başlandı

TRABZON HABERLERİ  | 03.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Yeni Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 80 gündür askıya alınan evde bakım hizmetleri Trabzon’da 1 Haziran itibariyle bakıma muhtaç kişilere tekrar hizmet verilmeye başladı.Hasta, engelli ve bakıma muhtaç çok sayıda yaşlıya şefkat elini uzatan Ortahisar Belediyesi ekipleri maske, eldiven ve sosyal mesafe gibi virüsten korunma kurallarına riayet ederek bakıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor.

Yeni Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 80 gündür askıya alınan evde bakım hizmetleri Trabzon’da 1 Haziran itibariyle bakıma muhtaç kişilere tekrar hizmet verilmeye başladı.
Hasta, engelli ve bakıma muhtaç çok sayıda yaşlıya şefkat elini uzatan Ortahisar Belediyesi ekipleri maske, eldiven ve sosyal mesafe gibi virüsten korunma kurallarına riayet ederek bakıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor. Hizmet alan vatandaşların her türlü talebiyle yakından ilgilenen ekipler yemek yapımı, ev temizliği, kişisel temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Sosyal belediyecilik ilkesi gereği halihazırda 180 aile ile kişi bazında 313 vatandaşa günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen programlar dahilinde evde bakım hizmeti veriyoruz” dedi.
Belediyenin imkânları nispetinde evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısını daha da artıracaklarını kaydeden Başkan Genç, “Belediyemiz kurumsallaşmaya başladığı andan itibaren her geçen yıl hizmet yelpazemizi genişlettik. Bu doğrultuda her geçen yıl evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayımızı artırıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O nedenle empati yaparak bu hizmeti bakıma muhtaç vatandaşlarımıza götürüyoruz. Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor. Dolayısıyla evde bakım hizmeti talep eden vatandaş sayımız da bununla doğru orantılı olarak artıyor. Biz de şartları tutanları tespit ederek vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Şu anda 180 aile kişi bazında ise 313 kişiye evde bakım hizmeti veriyoruz. Bunu bir lütuf olarak değil, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza karşı bir görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle hem personelin hem de bakıma muhtaç vatandaşların zarar görmemesi için azami derecede temizlik kurallarına uyulduğunu kaydeden Başkan Genç, “Yeni tip Korona virüs nedeniyle evde bakım hizmeti veren personelimiz temizlik ve hijyen şartlarına ciddiyetle riayet ediyor. Bu konuda oldukça hassas hareket ediyorlar. Çünkü hem personelimizin hem de yaşlılarımızın sağlığı her şeyden çok önemli. Personellerimiz rutin işlerini yapmalarının yanında hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet ederek bir nevi onların sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bize yeter” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:47
Sabah
04:44
Öğle
12:24
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:43

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Birinci Eczanesi
Ortahisar
Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Suat Eczanesi
Ortahisar
Akar Eczanesi
Akcaabat
Dilanur Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti

Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.