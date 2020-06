Bakıma muhtaç kişilere evlerinde tekrar hizmet verilmeye başlandı

Yeni Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 80 gündür askıya alınan evde bakım hizmetleri Trabzon’da 1 Haziran itibariyle bakıma muhtaç kişilere tekrar hizmet verilmeye başladı.

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç çok sayıda yaşlıya şefkat elini uzatan Ortahisar Belediyesi ekipleri maske, eldiven ve sosyal mesafe gibi virüsten korunma kurallarına riayet ederek bakıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor. Hizmet alan vatandaşların her türlü talebiyle yakından ilgilenen ekipler yemek yapımı, ev temizliği, kişisel temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Sosyal belediyecilik ilkesi gereği halihazırda 180 aile ile kişi bazında 313 vatandaşa günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen programlar dahilinde evde bakım hizmeti veriyoruz” dedi.

Belediyenin imkânları nispetinde evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısını daha da artıracaklarını kaydeden Başkan Genç, “Belediyemiz kurumsallaşmaya başladığı andan itibaren her geçen yıl hizmet yelpazemizi genişlettik. Bu doğrultuda her geçen yıl evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayımızı artırıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O nedenle empati yaparak bu hizmeti bakıma muhtaç vatandaşlarımıza götürüyoruz. Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor. Dolayısıyla evde bakım hizmeti talep eden vatandaş sayımız da bununla doğru orantılı olarak artıyor. Biz de şartları tutanları tespit ederek vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Şu anda 180 aile kişi bazında ise 313 kişiye evde bakım hizmeti veriyoruz. Bunu bir lütuf olarak değil, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza karşı bir görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle hem personelin hem de bakıma muhtaç vatandaşların zarar görmemesi için azami derecede temizlik kurallarına uyulduğunu kaydeden Başkan Genç, “Yeni tip Korona virüs nedeniyle evde bakım hizmeti veren personelimiz temizlik ve hijyen şartlarına ciddiyetle riayet ediyor. Bu konuda oldukça hassas hareket ediyorlar. Çünkü hem personelimizin hem de yaşlılarımızın sağlığı her şeyden çok önemli. Personellerimiz rutin işlerini yapmalarının yanında hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet ederek bir nevi onların sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bize yeter” diye konuştu.