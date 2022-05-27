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Bakımevine yatırılmıştı! Pakize Suda öldü mü?

27.05.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda’ya 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verilmişti. Pakize Suda'nın Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi. Sosyal medyada Suda'nın vefatına dair çıkan iddialara Onur Akay ve ünlü ismin yeğeni nlü ismin yeğeni Dilara Elagözlü'den yanıt geldi.

Bakımevine yatırılmıştı! Pakize Suda öldü mü?

Pakize Suda öldü haberlerine açıklama geldi. Ünlü ismin yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabında "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay da, Twitter adresinden açıklama yaptı.

Akay, “Pakize Suda’nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil, Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım.” ifadelerini kullandı.

Onur Akay üç gün önce Pakize Suda ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Pakize Suda, Fethiye’de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor. Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor. Onu oyun oynarken izleyenler “ne oldum dememeli ne olacağım demeli” atasözünü söyleyerek gözyaşı döküyor. Allah yardımcısı olsun, şifalar versin inşallah.

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