Bakırköy'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen A.G. idaresindeki 06 EF 773 plakalı otomobil ile M.K'nin kullandığı 34 VV 1849 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin yolcu koltuğunda sıkışarak yaralanan K.G. itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden olan kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.



