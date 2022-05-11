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  4. Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Bakırköy'de taciz amacıyla görüntü çektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı

11.05.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adli kontrolle serbest bırakılan Yemen uyruklu ABD vatandaşı zanlının sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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