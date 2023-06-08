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Bakırköy'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

08.06.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu Ankara istikameti Yenibosna mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 EEL 169 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 KE 0839 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yola düşen kamyonet, 34 YT 6813 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazada aynı yönde ilerleyen bir motosiklette panelvana çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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