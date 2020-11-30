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BAKKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.11.2020 16:43 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı.Karabük Valisi Fuat Gürel’in başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ve Ajans uzmanları katıldı.Toplantıda, bilişim altyapısının yenilenmesi ile ilgili yönetim kuruluna bilgi verilirken, personel alımıyla ilgili süreçler ve ajansın yapacağı faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı.
Karabük Valisi Fuat Gürel’in başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ve Ajans uzmanları katıldı.
Toplantıda, bilişim altyapısının yenilenmesi ile ilgili yönetim kuruluna bilgi verilirken, personel alımıyla ilgili süreçler ve ajansın yapacağı faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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