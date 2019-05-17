Bakkalın veresiye defterini satın alarak borçluları sevindirdi

Özerler Mahallesi'nde bakkal işleten Kadir Halaç'ı arayan bir hayırsever veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

Halaç'ın, defteri satabileceğini belirtmesi üzerine bakkala gelen hayırsever pazarlık sonucu 6 bin lira karşılığında veresiye defterini satın aldı.

Halaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'da zenginlerin ramazan ayında esnaftan "zimem" denilen veresiye defterini satın alması geleneğinin bugün bir hayırsever tarafından sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çok duygulandığını anlatan Kadir Halaç, "Bu bir Osmanlı geleneği, bizim ceddimiz yapıyordu, çok duygulandım. Defteri satma konusunda pazarlık yaptık. 6 bin 857 lira tutarındaki veresiye defterini, 6 bin 500 liraya bıraktım. Pazarlık sonunda 6 bin liraya alması konusunda anlaştık. Anlaştığımız gibi defteri aldı, para ödendi, defteri bir poşete koyup gitti." dedi.

"BORCUNU ÖDEMEYE GELENLER ŞAŞIRDI"

Veresiye defterinin satın alındığından habersiz borcunu ödemeye gelen vatandaşların gözyaşlarını tutamadığını ve çok şaşırdığını anlatan Halaç, şöyle devam etti: