Baklava nasıl kesilir? Yıldız, havuç, üçgen, çiçek baklava kesme yolları

Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklava, kesimi ve dilimlenmesi için de maharetli ellere ihtiyaç duyar. Bu anlamda "Baklava nasıl dilimlenir?" sorusu hafife alınmaması gereken bir sorudur. Yazımızın devamını inceleyerek "Baklava nasıl kesilir?" sorusuna cevap bulabilirsiniz. Ayrıca yıldız, havuz, üçgen ve çiçek gibi farklı baklava kesme yolları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Baklava Nasıl Kesilir?

Baklava nasıl kesilir yuvarlak tepside hazırlandığı takdirde daha kolay cevaplanabilecek bir soru. Öncelikle artı şeklinde dört parçaya ayırdığınız baklava hamurunun dörtte bir parçasını ikiye ayırın. Ardından ikiye ayırdığınız kısımları iki parmak genişliğinde aralıklarla önce yatay sonra da dikey olarak dilimleyin. "Baklava dilimi nasıl kesilir?" sorusunun en kolay cevabının bu şekilde olduğunu söylemek mümkün.

Baklava nasıl kesilir kare tepsi kullandığınız takdirde de aynı aynı şekilde cevaplanabilir. Artı şeklinde dörde böldüğünüz tepsideki hamurun dörtte birini çaprazlamasına iki eşit parçaya ayırın. Bu iki eşit parçanın birini dikey birini ise yatay olarak dilimleyin.