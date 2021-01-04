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Baklava nasıl kesilir? Yıldız, havuç, üçgen, çiçek baklava kesme yolları

Ali Gövel Ali Gövel 04.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Baklava nasıl kesilir? Yıldız, havuç, üçgen, çiçek baklava kesme yolları

İçindekiler

  • Baklava Nasıl Kesilir?
  • Yıldız Baklava Nasıl Kesilir?
  • Havuç Dilimi Baklava Nasıl Kesilir?
  • Üçgen Baklava Nasıl Kesilir?
  • Çiçek Baklava Nasıl Kesilir?
  • Burma Baklava Nasıl Kesilir?

Türk mutfağının yanı sıra Balkan, Orta Doğu ve Güney Asya mutfaklarında da önemli bir yere sahip olan baklava, en sevilen hamur tatlılarından biri. Bilhassa özel günlerin vazgeçilmez tatlısı olan baklava, pek çok yönüyle ustalık isteyen bir tatlı. Peki, baklava nasıl kesilir? İşte yıldız, havuç, üçgen, çiçek baklava kesme yolları...

Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklava, kesimi ve dilimlenmesi için de maharetli ellere ihtiyaç duyar. Bu anlamda "Baklava nasıl dilimlenir?" sorusu hafife alınmaması gereken bir sorudur. Yazımızın devamını inceleyerek "Baklava nasıl kesilir?" sorusuna cevap bulabilirsiniz. Ayrıca yıldız, havuz, üçgen ve çiçek gibi farklı baklava kesme yolları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Baklava Nasıl Kesilir?

Baklava nasıl kesilir yuvarlak tepside hazırlandığı takdirde daha kolay cevaplanabilecek bir soru. Öncelikle artı şeklinde dört parçaya ayırdığınız baklava hamurunun dörtte bir parçasını ikiye ayırın. Ardından ikiye ayırdığınız kısımları iki parmak genişliğinde aralıklarla önce yatay sonra da dikey olarak dilimleyin. "Baklava dilimi nasıl kesilir?" sorusunun en kolay cevabının bu şekilde olduğunu söylemek mümkün.

Baklava nasıl kesilir kare tepsi kullandığınız takdirde de aynı aynı şekilde cevaplanabilir. Artı şeklinde dörde böldüğünüz tepsideki hamurun dörtte birini çaprazlamasına iki eşit parçaya ayırın. Bu iki eşit parçanın birini dikey birini ise yatay olarak dilimleyin.

"Ev yapımı baklava nasıl kesilir?" sorusunun bu basit yöntemler dışında da cevapları vardır. Bu doğrultuda yıldız, havuç dilim, üçgen ve çiçek olmak üzere farklı baklava kesme yollarından bahsedilebilir. Bu kesim yollarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Yıldız Baklava Nasıl Kesilir?

  • Tepsiyi ortalayarak baklava hamurunu dikey olarak iki eşit parçaya bölün. Daha sonra aynı işlemi yatay olarak gerçekleştirin.
  • Oluşturduğunuz 4 eşit üçgenin her birini tam ortasından tepsinin kenarına dik inecek bir biçimde keserek ikiye ayırın. Bu şekilde her bir 4 üçgen dilimden ikişer dilim daha meydana getirmiş oldunuz.
  • Ortaya çıkan dik üçgen dilimlerinin eşit aralıklarla dikey olarak üç parça dilimleyin. Diğer üçgeni ise komşusuna paralel dilimlere sahip olacak şekilde kesin. Bu işlemi tüm dilimlere uyguladığınızda yıldız dilim baklavanız hazır olmuş olacak.

Havuç Dilimi Baklava Nasıl Kesilir?

ucgen baklava

  • Havuç dilimi baklava kesmek için hamuru dört eşit üçgene bölerek işe başlayın.
  • Daha sonra her üçgenin ortasından tepsinin kenarına bir dik çizgi inecek şekilde üçgenleri iki eşit parçaya bölün.
  • Aynı işlemi yeni elde ettiğiniz üçgen dilimler için de gerçekleştirin.
  • Havuç dilimi baklava için daha küçük ebatlarda bir tepsi kullanmanızın işinizi kolaylaştıracağını da ayrıca ilave etmek gerekir.

Üçgen Baklava Nasıl Kesilir?

baklava kesimi

Baklava nasıl üçgen kesilir sorusuna farklı cevaplar vermek mümkün. Bunlardan ilki şu şekilde:

  • Geniş olarak açtığınız ve içine malzemelerini doldurduğunuz yufkayı ince ince kenarlarından ortalarına doğru katlayın.
  • İki farklı kenardan toplanmış olan yufkayı ortadan ikiye ayırın.
  • Elinizdeki iki uzun ve katlanmış baklava hamurunu küçük üçgenler şeklinde dilimleyin. Daha sonra ayrı bir tepsiye yerleştirin.

Bu işlemlerin ardından üçgen dilimleri hazır.
Üçgen baklava dilimlerini ikinci bir yöntem olarak şu şekilde de yapabilirsiniz:

  • Tepsideki yufkayı dikey olarak ortadan ikiye bölün.
  • Daha sonra üç parmak genişlik bırakarak ortadan çektiğiniz çizgiye paralel bir biçimde yeni çizgiler oluşturun.
  • Aynı işlemleri bir de yatay olarak gerçekleştirin.
  • Elinizdeki kare yufka dilimlerini üçgen bir biçimde katlayarak yeni bir tepsiye aktarın.

Çiçek Baklava Nasıl Kesilir?

cicek baklava

  • Yufkayı artı şeklinde 4 eşit parçaya bölün.
  • Oluşan üçgenleri ortasından tepsinin kenarına doğru düz bir biçimde ikiye bölün.
  • Elde ettiğiniz iki üçgenden birini ikişer parmak aralıklarla önce yatay sonra dikey olarak dilimleyin. Daha sonra komşu üçgeni bu dilimlerin yansıması olacak şekilde kesin.
  • Aynı işlemleri kalan 3 eşit parça üzerinde de gerçekleştirdiğinizde çiçek kesim baklavanız hazır olacak.

Burma Baklava Nasıl Kesilir?

burma baklava

  • Geniş ve ince olacak şekilde açtığınız ve içerisine malzemeleri serpiştirdiğiniz yufkayı iki eşit parçaya bölün.
  • Yufkayı kenarından ortasına doğru oklavanın etrafına sarın.
  • Oklavaya sarılan yufkayı iki kenarından ellerinizle ortaya doğru itin ve büzülmesini sağlayın.
  • Oklavayı yufkadan çıkardıktan sonra bu burulmuş tek dilimi tepsiye yerleştirin.
  • Tepsi dolana kadar aynı işlemi tekrarladığınızda burma kesim baklavanız pişirilmeye hazır.
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