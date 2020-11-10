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Baklavanın içine öyle bir şey kattı ki şimdi siparişlere yetişemiyor!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.11.2020 08:43 | Son Güncelleme:
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Baklavanın içine öyle bir şey kattı ki şimdi siparişlere yetişemiyor!

Antep'in dillere destan tatlısı baklava bu sefer mor renge büründü, talep ikiye katlandı. Mor meyve ve sebzelerin özünden yapılan mor baklava rengi ve tadıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Gastronomi kenti Gaziantep’te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan mor baklava, dikkat çekti. Siyah havuç, nar, ahududu, vişne, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin özüyle hazırlanan mor baklavaya talep son dönemde arttı.

Sağlık sorunları nedeniyle baklava yiyemeyen insanların da artık baklavanın tadına bakabileceklerini ifade eden baklava ustası Ömer Çelebi, "Mormiks ismini verdiğimiz baklava, 12 yıllık araştırma ve geliştirme sonucunda mor sebze ve meyvelerin toz haliyle yapılan bir üründür. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde yapılan çalışmaların ardından ürünü bize gönderdiler. Biz de bu ürünle baklava yaptık. Rahatsızlıklarından dolayı baklava yiyemeyen insanların baklavanın lezzetine bakabilmesini amaçlıyoruz. Bunun için şeker, böbrek, tansiyon ve eklem rahatsızlıkları olan kişilerin rahatlıkla yiyebilmesi için mor baklavayı ürettik. Şu anda olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

ÇOK FAZLA TALEP VAR

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Talebin çok fazla olduğunu ve bu kadar ilgi beklemediklerini belirten Çelebi, mor baklavanın normalden daha zor yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

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"Baklavayı yapmadan önce mormiks tozunu hamurla karıştırıyoruz. Bu normal baklavadan daha zorlu hamur haline geliyor. Daha sonra şerbeti dökülüyor. Toz, şerbetin tüm özelliklerini çekiyor. Damakta farklı bir tat bırakıyor. Birçok yapım aşamasından geçtikten sonra hazır hale geliyor. Mor baklavayı satışa sunduktan sonra çok fazla olumlu geri dönüş aldık. İnsanlar bu yeni lezzeti çok beğendi. Her geçen gün talep artıyor, biz de bu talebe yetişmeye çalışıyoruz."

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