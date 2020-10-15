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BAKMER’den Başakşehirli kadınlara diyetisyen hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER, Başakşehirli kadınların sağlıklı ve formda bir hayat sürmesi için başlattığı diyetisyen hizmetini ilçe geneline taşıdı.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER, Başakşehirli kadınların sağlıklı ve formda bir hayat sürmesi için başlattığı diyetisyen hizmetini ilçe geneline taşıdı. İlçedeki 6 bilgievinde, diyetisyenler tarafından Başakşehirli kadınlara ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.

2015 yılından itibaren Başakşehirli kadınların hayatına değer katan BAKMER, ücretsiz diyetisyen desteği ile sağlıklı ve formda bir hayatın kapılarını Başakşehir Bilgievlerinde de açtı. BAKMER’in Sular Vadisi’ndeki merkezinde başlatılan diyetisyen hizmeti, ilçede yaşayan tüm kadınların daha kolay ulaşabilmesi için bilgievlerine taşındı.

6 bilgievinde diyetisyen hizmeti
Altınşehir, Bahçeşehir, Güvercintepe, Necdet Yıldırım, Şahintepe ve Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’ndeki diyetisyenler, Başakşehirli kadınlara hizmet vermeye başladı. Diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle 0212 487 70 01 numaralı BAKMER iletişim hattını arayarak üye kaydı oluşturmaları ve daha sonra kendilerine en yakın bilgievindeki diyetisyenden randevu almaları gerekiyor.

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