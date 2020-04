BAKOM süreci etkin bir şekilde yönetti

Kriz anlarına her zaman hazırlıklı

Kriz anlarına her zaman hazırlıklı olan BAKOM ekipleri, 20 ilçede vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek adına gece gündüz çalışarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullandı.

Evden çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti

Evlerinden çıkmayarak yasağa uyan vatandaşlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi haberini aldığımız andan itibaren planlamamızı yaptık. BAKOM ekiplerimiz her an göreve hazırlar ki hali hazırda zaten gece gündüz dezenfekte çalışmaları yürütüyorlar. Biz, acil durum kritiğimizi yapar yapmaz ekiplerimiz uygulamaya geçti. Ben bu süreçte; evlerinden çıkmayarak tedbirlere uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz var gücüyle çalışıyor, her daim milletimizin yanında. Yasak sonrasında da evlerinden çıkması sakıncalı olan vatandaşlarımız ihtiyaçları için 24 saat çağrı merkezimizi arayabilirler, bizler sizin için çalışıyoruz. #EvdeKal’ın sağlıklı kalın.” dedi.