Bakteri yuvası! Tahta kaşıkları asla deterjana maruz bırakmayın

Mutfakların en büyük yardımcısı şüphesiz ki tahta kaşıklar. Yüzyıllardan beri yemek pişirmede kullanılan bu emektar mutfak gereçlerinin temizliği de ayrı bir özen gerektiriyor. Doğallığa önem verenlerin olmazsa olmazı tahta kaşıkları temizlerken deterjandan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Evdeki doğal malzemelerle siz de tahta kaşıklarınızı temizleyebilirsiniz.

SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLEME

Geleneksel temizlik malzemelerinden biri olan sirke tahta kaşıkların kirlerden arındırılmasında da oldukça etkilidir. Sirkeye eklenen karbonat sayesinde daha kuvvetli bir temizleyici elde edebilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı sirke ile 1 paket karbonata ihtiyacınız var. Tahta kaşıklarınızı bu içerikle temizlemek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Derin bir tencereye temizlenmesini istediğiniz tahta kaşıkları ekleyin.

Tencerenin içerisine sirke ile karbonatı dökün.

Tahta kaşıkların üzerini örtecek kadar su ile tencereyi doldurun ve yüksek ateşte kaynamaya bırakın.

15 dakikalık bir kaynama süresinin ardından tahta kaşıkların barındırdığı kirlerin tenceredeki suyun yüzeyine çıktığını görebilirsiniz.