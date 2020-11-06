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Bakteri yuvası! Tahta kaşıkları asla deterjana maruz bırakmayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.11.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Bakteri yuvası! Tahta kaşıkları asla deterjana maruz bırakmayın

Doğal bir ürün olan tahta kaşıkların deterjanla ve bulaşık makinesinde temizlenmesi oldukça sakıncalı sonuçlar doğuruyor. Evinizde bulunan sirke, karbonat ve zeytinyağı gibi doğal içerikleri kullanarak tahta kaşıklarınızı hiçbir kimyasala maruz kalmadan kirlerinden arındırabilirsiniz.

Mutfakların en büyük yardımcısı şüphesiz ki tahta kaşıklar. Yüzyıllardan beri yemek pişirmede kullanılan bu emektar mutfak gereçlerinin temizliği de ayrı bir özen gerektiriyor. Doğallığa önem verenlerin olmazsa olmazı tahta kaşıkları temizlerken deterjandan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Evdeki doğal malzemelerle siz de tahta kaşıklarınızı temizleyebilirsiniz.

SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLEME

Geleneksel temizlik malzemelerinden biri olan sirke tahta kaşıkların kirlerden arındırılmasında da oldukça etkilidir. Sirkeye eklenen karbonat sayesinde daha kuvvetli bir temizleyici elde edebilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı sirke ile 1 paket karbonata ihtiyacınız var. Tahta kaşıklarınızı bu içerikle temizlemek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Derin bir tencereye temizlenmesini istediğiniz tahta kaşıkları ekleyin.
Tencerenin içerisine sirke ile karbonatı dökün.

Tahta kaşıkların üzerini örtecek kadar su ile tencereyi doldurun ve yüksek ateşte kaynamaya bırakın.

15 dakikalık bir kaynama süresinin ardından tahta kaşıkların barındırdığı kirlerin tenceredeki suyun yüzeyine çıktığını görebilirsiniz.

Bunun ardından tahta kaşıkları tencereden çıkararak temiz suyla durulayın. Bu işlemi ayda bir defa uygulayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI İLE TEMİZLEME

Ege mutfağının vazgeçilmez bir unsuru olan zeytinyağı temizlikte de mutfağınızın önemli bir yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Zeytinyağı sayesinde hem hijyenik hem de parlak görünümlü tahta kaşıklara sahip olabilirsiniz. Zeytinyağı kullanarak tahta kaşıkların temizlenmesinde yapmanız gerekenler şöyle:

Fırını önceden 180 derecede ısıtın.

Fırın ısınırken tahta kaşıkları zeytinyağı ile silin.

Daha sonra tahta kaşıkları sıcak fırında 3 dakika boyunca bekletin.

Fırından çıkararak temiz suyla durulayın.

BAL MUMU VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE TEMİZLEME

Bal mumu ve Hindistan cevizi yağından bir karışım elde ederek tahta kaşıklarınızın ilk günkü kadar parlak ve yeni görünmesini sağlayabilirsiniz. Yağlı yapıdaki bu her iki madde, kaşıkların yüzeyindeki kirleri söker, yemek kokularını yok eder. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;

Tavaya bal mumu ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek benmari yöntemiyle eritin.

Dilerseniz eriyen Hindistan cevizi yağı ve bal mumunun içerisine birkaç damla limon suyu da ekleyin.

Elde edilen homojen karışımı bir bez parçasıyla tahta kaşıkların üzerine sürün.

10 dakika bekledikten sonra temiz suyla tahta kaşıkları durulayın. Bu işlemi ayda bir defa uygulayabilirsiniz.

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