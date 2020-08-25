"Bal avcıları" su kenarından takip ettikleri arılarla doğal bala ulaşıyor

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de kovanlardan ayrılıp ağaç gövdesi ve kayalıklara yuva yapan arıların yaptığı ballar, su kenarlarında takip ettikleri arıların yuvasına ulaşan bal avcıları tarafından çıkarılıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Üçgül köyü ile Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kaledibi köyü Güzelce mezrasında yaşayan bal avcıları, havaların serinlemesiyle tatlı bir telaş yaşıyor.

Dere yataklarında pusuya yatarak suya gelen arıları takip eden avcılar, ilk etapta arıların yuva yaptığı ağaç kovuklarını ve kayalıkları tespit ediyor. Bu yuvaları işaretleyen avcılar, hasat zamanı söz konusu alana giderek arıların yaptığı balı topluyor.

Arıların kendilerini sokmaması için buldukları yuvaların ağzını yapraklarla kapatan avcılar, daha sonra peteklere ve arılara zarar vermeden hassas bir şekilde ağacı tıraşlayıp balı bulundukları yerden çıkarıyor, arıları da kovanlara bırakıp götürüyor.

- "Dünyanın en tatlı işi"

Güzelce mezrasında yaşayan bal avcısı Mehmet Yeleç, AA muhabirine, inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağladığını, boş zamanlarında da hobi olarak bal avcılığı yaptığını söyledi.