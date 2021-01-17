BAL ekibi Yahşihanspor bu sezondan umutlu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yahşihanspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yahşihanspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürürken Kulüp Başkanı Ömer Çetin de takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl amatör ligde mücadele ederken Bölgesel Amatör Lige çıkan Yahşihanspor’un iyi hazırlandığını kaydeden Çetin, "Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgınından dolayı epey mücadele ettik. Şu anda ekibimizi kurduk, tesisimizi hazırladık, futbolcularımızın transferini yaptık ve an itibari ile lige hazırız. Gruplar belli olsun hazırlıklarımızı daha sıkı yapacağız. Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz takımımızın arkasında ve elinden geleni yapıyor. Onun verdiği cesaret ve güçle de çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Sonuçta Yahşihanspor da Kırıkkale’nin bir takımı. Fikret Karabudak Stadında hiçbir sıkıntımız yok” dedi.

"Bu ekiple iyi yerlere geleceğiz"

Çetin konuşmasının devamında, “Tüm takım oyuncularımız teknik direktörümüz Nihat Baran liderliğinde, yardımcı hocamız Mete Metin ve kaleci hocamız Enes Acar ile birlikte antrenmanlara başladı. Teknik ekibime çok güveniyorum. Başarılı kişiler olduğu için onların getireceği başarılar ile iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Takımımıza Yahşihan ilçemizin halkı da destek veriyor. Sonuçta bir üst lige çıktık. Yönetimimiz de çok iyi. Çok sağlam adamlar. Bu ekiple çok iyi yerlere geleceğiz. Çok güçlü bir hocamız var. Bu takımı şampiyon yapar. 2020-2021 sezonunu inşallah Yahşihanspor’umuz için hayırlı olur. Kırıkkale’ye yakışır, camiamıza yakışır bir takım yapmak için uğraş veriyoruz” ifadelerini kullandı.



