YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bal kabağı unu üretildi: Hem zayıflatıyor hem kanserden koruyor

Bal kabağı unu üretildi: Hem zayıflatıyor hem kanserden koruyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), buğday unu yerine diyet lif zenginleştirici "antidiyabetik ajan" olarak kullanılabilme potansiyeline sahip bal kabağından liyofize (dondurularak kurutulmuş) un elde edilerek patenti alındı. Son derece şifalı olan bal kabağı ile hem sağlığınızı koruyabilir hem de kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. İşte konunun detayları ve kullanım şekli...

Bal kabağı unu üretildi: Hem zayıflatıyor hem kanserden koruyor

BUÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Göçmen, bal kabağı unu projesinin, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Aydın'ın doktora tezi kapsamında oluşturulduğunu söyledi. Aydın ile çalışarak, Türkiye'de yoğun olarak yetiştirilen bal kabağını katma değeri daha yüksek bir ürün haline dönüştürmek istediklerini belirten Göçmen, bundan dolayı un üretme fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

BAL KABAĞI HEM FAYDALARI HEM DE RENGİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bal kabağını ön işlemlere tabi tutarak una dönüştürüp analizlerini yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Göçmen, "Bal kabağı, portakal kırmızısı renginden dolayı oldukça dikkati çekici bir renge sahip. Betakaroten bakımından da zengin bir ürün. Aslında çok rahatlıkla gıdalarda doğal bir renk maddesi olarak kullanılabilir. Ayrıca diyet lif oranı çok yüksek. Fenolik madde içeriği oldukça yüksek. Antioksidan bileşenleri yüksek." dedi.

Göçmen, bal kabağı ununun diyet lif zenginleştirici olduğunu, gıda formülasyonlarında buğday unu yerine "antidiyabetik ajan" niteliğiyle kullanılabilme potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Bal kabağından elde edilen unun, diyet lif oranını oldukça yükselttiğini bildiren Duygu Göçmen, şöyle devam etti:

"Diyet lifin yüksek olması ürünün sindirimi sırasında bağırsak hareketliliğini artırdığı için bağırsak kanseri riskini azaltan bir etkisi var. Daha önemli bir etkisi de ürünün, kan şekeri yükseltme oranını düşürüyor. Yani katılan ürünün glisemik indeksini düşürüyor. Doğal olarak da antidiyabetik bir etkiye sahip. Fenolik madde ve antioksidan aktivite içeriği yüksek olduğu için de ürüne çok önemli fonksiyonel nitelikler kazandırıyor."

BEBEK MAMALARINDA, SÜT ÜRÜNLERİNDE, SOSLARDA VE HAZIR ÇORBALARDA KULLANILABİLİR

Prof. Dr. Göçmen, çalışmalar sırasında bal kabağı ununa patent aldıklarını söyledi.

Besleyici değeri ve fonksiyonel özellikleri yüksek olan bu malzemeyi gıda ürünü olarak değerlendirmek için çalışma yaptıklarını belirten Göçmen, şunları söyledi:

"Bal kabağı unundan bisküvi ürettik. Altın sarısı ve portakal kırmızı renkte yani çok cezbedici renkte bisküviler elde ettik. Yaptığımız bisküvide de analizler tekrarlandı. Bu bisküvideki diyet lif oranının, sadece buğday unu kullanılarak üretilen bisküvilere göre oldukça yüksek olduğunu belirledik. Bisküviye de patent aldık. Bundan sonra diğer gıdalarda katkı maddesi olarak kullanımına yönelik araştırmalar yapacağız. Bal kabağı unu, sadece unlu mamullerde kullanımıyla sınırlı değil. Bebek mamalarında, süt ürünlerinde, soslarda, hazır çorbalarda da kullanılabilir. Yani çok geniş bir yelpazede doğal bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bal kabağı unu, katıldığı ürünün hem besin değerini artırıyor hem de fonksiyonel özelliklerini iyileştiriyor. Ülkemizde yoğun olarak yetiştirilen bal kabağını katma değeri yüksek bir ürün haline getirdik."

KULLANILABİLECEK EN DOĞRU VE DOĞAL KATKI MADDESİ

Prof. Dr. Duygu Göçmen, son yıllarda fonksiyonel gıdalara talebin oldukça arttığına dikkati çekti.

İnsanlar sağlıklı beslenmek istediği için buna katkı sunacak yeni ürünler geliştirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Göçmen, "Çalışmalarımızdaki asıl amacımız, sağlıklı beslenme. Bal kabağı ununun bir başka özelliği daha var. Su ve yağ tutma kapasitesi çok yüksek. Yağ oranı yüksek olan gıdalarda yağ oranını düşürmek için de bir katkı maddesi olarak kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Göçmen, özellikle bisküvi, kek gibi gıdalardaki yağ oranının düşürülmesi için son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Bal kabağı ununu, bu ürünlerin geliştirilmesinde yararlanılabilecek en doğru ve doğal katkı maddesi olarak nitelendiren Göçmen, "Bal kabağı ununun rengi de çok güzel. Ürüne katıldığında da o cezbedici rengi görülebiliyor. E vitamini yüksek, askorbik asit içeriği yüksek, fenolik madde içeriği yüksek çok değerli bir gıda maddesi." diye konuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Kırmızı pancarın faydaları! Turşusu da çorbası da şifa doluKırmızı pancarın faydaları! Turşusu da çorbası da şifa dolu
Kabızlığa anında çözüm!Kabızlığa anında çözüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bal kabağı unu, sağlık ve beslenme, diyet ürünleri, bal kabağı ürünleri,

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

Tuğrul yaşıyor mu?

Tuğrul yaşıyor mu?

Gelen yorumlara dayanamadı! 'Haritamda gördüm'

Gelen yorumlara dayanamadı! 'Haritamda gördüm'

Hira tatlısı tarifi: Sadece 20 dakikada hazır!

Hira tatlısı tarifi: Sadece 20 dakikada hazır!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyor

Ana malzemesini duyan şok oluyor! Yiyenlerden tam not aldı

Şifa bulmak isteyenler sarımsak turşusuna yöneldi! İşte sarımsak turşusu faydaları

Sarımsağa alternatif oldu! Kavanozu 18 lira

Kırmızı pancarın faydaları! Turşusu da çorbası da şifa dolu

Kırmızı pancarın faydaları! Turşusu da çorbası da şifa dolu

Tarhananın 6 önemli faydası

Kaşık kaşık sağlık! Öyle faydaları varmış ki...

Koronavirüs'e karşı nasıl beslenmeli, nelere dikkat edilmeli?

Virüslerin en etkili silahı! Her gün...

Demir eksikliğine ne iyi gelir diyenler için C vitamini önerisi

Demir eksikliğine ne iyi gelir diyenler için C vitamini önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.