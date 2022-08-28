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Bal sektörü yıllık 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

28.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bal sektörü yıllık 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, dünya bal üretiminde ikinci konumda olan Türkiye'den yıllık 50 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Girit, yaptığı açıklamada, 24-28 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da 47. kez düzenlenen Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde Türk arıcılık sektörünü dünyanın 138 ülkesinden gelen binlerce sektör mensubuna tanıttıklarını aktardı.

Ege, İstanbul ve Akdeniz ihracatçı birliklerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen kongrenin Türk balının tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını bildiren Girit, dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin gerçekleştirildiği Türkiye'nin toplam bal üretiminde de dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin son 1 yılda bal ihracatının yüzde 65 artışla 41,8 milyon dolara ulaştığını ifade eden Girit, ihracatın yıllık 50 milyon dolara rahatlıkla ulaşabileceğini kaydetti.

Girit, ABD, Almanya ve İspanya'nın en fazla bal ihracatı yapılan pazarlar olarak öne çıktığını ifade etti.

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bal İhracat tanıtım

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