Bala'da ağılda çıkan yangında yaklaşık 500 küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara'nın Bala ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 500'e yakın küçükbaş hayvan kurtarılamadı.

Aşağıhacıbekir Mahallesi yakınlarındaki bir ağılda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Köylüler ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Hayvanların sahibi Yüksel Yarımdünya'nın oğlu Muhammet Yarımdünya, otlattıkları hayvanları olumsuz hava koşulları nedeniyle köye götürmek yerine izin alarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait ağıla getirdiklerini anlattı.

Akşam saatlerinde yemek yerken gelen sesler üzerine ağılın tutuştuğunu fark ettiklerini anlatan Yarımdünya, hayvanları kurtarmaya çalışırken yüzünü görmediği birisinin taşla kendisine vurduğunu, bu nedenle hayvanları kurtaramadığını söyledi. Aldığı darbe sonucu dişlerinin kırıldığını ve alnına dikiş atıldığını aktaran Yarımdünya, "Hayvanlarımız saniyeler içinde telef oldu. Ağıl çok hızlı bir şekilde yandı durduramadık." dedi.

Muhammet Yarımdünya'nın ağabeyi Yusuf Yarımdünya ise "Bizim geleceğimiz bu hayvan, başka geleceğimiz yok, perişanız. Umarım bize yardım ederler." diye konuştu.

