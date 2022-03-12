YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bala'da ağılda çıkan yangında yaklaşık 500 küçükbaş hayvan telef oldu

Bala'da ağılda çıkan yangında yaklaşık 500 küçükbaş hayvan telef oldu

12.03.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bala'da ağılda çıkan yangında yaklaşık 500 küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara'nın Bala ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 500'e yakın küçükbaş hayvan kurtarılamadı.

Aşağıhacıbekir Mahallesi yakınlarındaki bir ağılda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Köylüler ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Hayvanların sahibi Yüksel Yarımdünya'nın oğlu Muhammet Yarımdünya, otlattıkları hayvanları olumsuz hava koşulları nedeniyle köye götürmek yerine izin alarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait ağıla getirdiklerini anlattı.

Akşam saatlerinde yemek yerken gelen sesler üzerine ağılın tutuştuğunu fark ettiklerini anlatan Yarımdünya, hayvanları kurtarmaya çalışırken yüzünü görmediği birisinin taşla kendisine vurduğunu, bu nedenle hayvanları kurtaramadığını söyledi. Aldığı darbe sonucu dişlerinin kırıldığını ve alnına dikiş atıldığını aktaran Yarımdünya, "Hayvanlarımız saniyeler içinde telef oldu. Ağıl çok hızlı bir şekilde yandı durduramadık." dedi.

Muhammet Yarımdünya'nın ağabeyi Yusuf Yarımdünya ise "Bizim geleceğimiz bu hayvan, başka geleceğimiz yok, perişanız. Umarım bize yardım ederler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:
"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi
İstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandıİstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
13:03
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:16
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.