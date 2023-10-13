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  4. Balat Oyuncak Müzesi’nde yangında oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Balat Oyuncak Müzesi’nde yangında oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı

13.10.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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Fatih’te Balat Oyuncak Müzesi’nde yangında oluşan büyük çaptaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kullanılamaz hale gelen müzede meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi’nde meydana gelmiş, müzenin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler Oyuncak Müzesi’nin tamamını sarmıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. İki katlı ahşap binada oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Binanın çatısı küle dönerken, içeride bulunan oyuncakların da yandığı görüldü. Binada oluşan büyük hasar dron ile havadan görüntülendi.

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