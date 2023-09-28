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  4. Balayı yolunda geçirdiği trafik kazasında ölen kadının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

Balayı yolunda geçirdiği trafik kazasında ölen kadının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

28.09.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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Kadının kazada yaralanan eşi ile 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Balayına giderken Burdur'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

Çavdır-Tefenni kara yolunda dün kullandığı otomobilin minibüsle çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Seda Aslan'ın (31) cenazesi, Hendek ilçesine getirildi.

Aslan'ın cenazesi, Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aslan'ın yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ve vatandaşlar katıldı.

Seda Aslan'ın kazada yaralanan eşi Gürkan Aslan ile minibüs sürücüsü Ali Altınok, Mustafa Canşimşek ve Nevzat Salman'ın tedavisi ise sürüyor.

TÜRASAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Aslan'ın 16 Eylül'de evlendiği Gürkan Aslan ile balayına giderken kaza geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

Kazada hayatını kaybeden Seda Aslan'ın bir süre önce kalp krizi geçiren babasının ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Seda Aslan yönetimindeki 54 AER 079 plakalı otomobil, Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok'un kullandığı 15 TA 855 plakalı minibüsle çarpışmış, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Seda Aslan, Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur Hendek

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