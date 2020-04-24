Balcalı’da 35 odalı dijital entegrasyonlu yeni ameliyathane hizmete başladı

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin 35 odalı yeni ameliyathanesi hizmete girdi. Yeni ameliyathanede Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları ve ekibi tarafından ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Kibar, yeni ameliyathanenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti

Hasta ve çalışan güvenliğini esas alarak, güncel bilgi ve teknolojilerle, çağdaş kurumsal bir iş anlayışı içinde uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin 35 odalı yeni ameliyathanesi hizmete başladı.

Prof. Dr. Kibar, yeni ameliyathaneyi ziyaret ederek bilgi aldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ilk ameliyatın ardından, yeni ameliyathaneye ziyarette bulundu. Prof. Dr. Kibar, hastane yöneticilerinden bilgi alarak, ilk ameliyat olan hastaya da geçmişi olsun dileklerini iletti.