YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Balçova’da Hareketlilik Haftası

Balçova’da Hareketlilik Haftası

İZMİR HABERLERİ  | 22.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balçovalı kadınlar, açık alanlara çıkarak spor yaptı.

Balçova’da Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balçovalı kadınlar, açık alanlara çıkarak spor yaptı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sağlığını korumak adına 7’den 70’e herkese ücretsiz spor hizmeti verdiklerini ifade etti.
Sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla her yıl kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balçovalı kadınlar, açık havada spor yaptı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan aerobik etkinliğine katılan kadınlar, müzik eşliğinde spor yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da etkinliğe katıldı. Çalkaya, "Sağlıklı bir toplum oluşturmak için Balçova’da 7’den 70’e her yaşta vatandaşımıza ücretsiz spor hizmeti veriyoruz. Daha çok spor yaparak, daha sağlıklı kalabilmek mümkün. Farkındalık oluşturan bu etkinliklerimizin de sayısını artıracağız" diye konuştu.

Balçova’da Hareketlilik Haftası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş yerinde bulundu! O maymun koruma altında İş yerinde bulundu! O maymun koruma altında
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:35
Akşam
19:16
Yatsı
20:33

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Onur Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.