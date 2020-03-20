YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Balçova’da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek

Balçova’da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek

İZMİR HABERLERİ  | 20.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını her geçen gün tehlikesini artırırken, Balçova Belediyesi Aşevi, 700 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa yemek yardımı yapıyor.Binlerce kişinin ölümüne neden olan, yüzlerce insanı enfekte ederek şiddetini her geçen gün artıran korona virüs salgını, ülkemizde de tehlikeli bir boyuta ulaştı.

Korona virüsü salgını her geçen gün tehlikesini artırırken, Balçova Belediyesi Aşevi, 700 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa yemek yardımı yapıyor.
Binlerce kişinin ölümüne neden olan, yüzlerce insanı enfekte ederek şiddetini her geçen gün artıran korona virüs salgını, ülkemizde de tehlikeli bir boyuta ulaştı. Salgının yayılmasını engellemek üzere çalışma yapan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar, vatandaşların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapmaya başladı. Uygulanan bu gönüllü karantina, özellikle dar gelirli ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların hayatlarını biraz daha zorlaştırdı. Virüse karşı en hassas durumda olan yaşlılar, zor ulaştıkları gıda maddelerine neredeyse ulaşamaz oldu.
Balçova Belediyesi Aşevinin 10 yıldır devam ettirdiği yaşlılara sıcak yemek projesi de, korona virüsü salgını nedeniyle hayati bir önem taşımaya başladı. Balçova’da yaşlı nüfusun fazla olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "İlçemizin 80 bin nüfusu var; ama yaşlı ve dar gelirli vatandaşlarımız da var. Biz bu nedenle dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz 700 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz. Bir yardımda bulunama imkanları yoksa bile bizlere bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

İzmir Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
13:24
İkindi
16:49
Akşam
19:30
Yatsı
20:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Dost Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Kaçırılan Pilotun Kardeşi İrfan Medet Akpınar: “bizim İçin Bayram Şimdi Başlayacak”

Kaçırılan Pilotun Kardeşi İrfan Medet Akpınar: “bizim İçin Bayram Şimdi Başlayacak”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.