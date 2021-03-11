SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Balhanda'nın menajeri açıkladı: Yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz

Balhanda'nın menajeri açıkladı: Yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz

11.03.2021 17:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balhanda'nın menajeri açıkladı: Yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz

Sarı kırmızılılarda Younes Belhanda ile yolların ayrılmasının ardından menajerinden son dakika açıklamaları geldi. Faslı oyuncunun menajeri William D’Avila, yıldız ismin geleceğine dair konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın menajeri açıklamalarda bulundu

Galatasaray'da Younes Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesi gündemi sarstı. Teknik direktör Fatih Terim’in onayı olmadan yapılan fesih eleştiri de topladı.

"GELECEĞE ODAKLANDIK"

Younes Belhanda’nın dünyaca ünlü menajeri William D’Avila dünkü gelişmeler karşısında büyük şaşkınlık yaşarken bugün de Ajansspor’a özel açıklamalar yaptı.

D’Avila, "Geleceğe odaklandık. Avukatı bu durumla ilgilenecek. Şimdi yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol atıp 3 asist yapmıştı. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Türk spor medyasının acı kaybı

Türk spor medyasının acı kaybı

Bir devir sona erdi

Bir devir sona erdi

Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

Fenerbahçe'de Caner Erkin geri döndü

Fenerbahçe'de Caner Erkin geri döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Diğer Haberler

Balhanda'nın menajeri açıkladı: Yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz

Menajeri açıkladı: Belhanda’nın yeni kulübüyle...

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray taktik çalıştı

Radamel Falcao zirveye oynuyor

Radamel Falcao zirveye oynuyor

Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Taffarel: Türkiye’de en büyük damgayı vuran Brezilyalı oyuncu Alex’ti

''Türkiye’de en büyük damgayı vuran Brezilyalı oyuncu Alex’ti''

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Martin Linnes'in bileti kesildi

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.