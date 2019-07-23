Mynet Trend

Balığı ölmesin diye yaptığı şey gündem oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

İyi kalpli bir insan olan 32 yaşındaki Henry Kim, engelli akvaryum balığının hayatta kalması için ona 'tekerlekli sandalye' tasarladı! Güney Kore'de yaşayan Henry, akvaryum meraklısı ve tasarımı için internetten birçok araştırma yapmış. Sonunda da bu 'tekerlekli sandalye' tasarımı ortaya çıkmış.

Sevimli, kabarık hayvanları yetiştirmeyi tercih eden pek çok insan var, ama akvaryum balığı gibi suda yaşayan evcil hayvanları sevenler unutamayalım. Sahipleri onları gerçekten kucaklayamazken, küçük su evcil hayvanlarını sevmedikleri anlamına gelmez. Örneğin, Güney Koreli 32 yaşındaki moda tasarımcısı Henry Kim, akvaryum balığı için inkar edilemez bir sevgiye sahip.

BALIKLARINDAN BAZILARI AYNI HASTALIKTAN ÖLDÜ

20 balığı evinde üç ayrı akvaryumda tutuyor. İyi kalpli adam, balıklarından bazılarını bir hastalık nedeniyle kaybettikten sonra, aynı hastalıktan muzdarip sevgili balığının hayatını kurtaran bir “tekerlekli sandalye” icat etti.

BALIĞIN YÜZME ŞEKLİNİ BOZAN BİR HASTALIK

Akvaryum balığının yüzme mesane hastalığından etkilendiği bilinmektedir. Bu rahatsızlık, yüzme mesanesine giren ve çıkan havayı düzgün bir şekilde düzenlemeyerek, balığın yan veya baş aşağı yüzmesine neden olur.
“Yüzme mesane bozukluğu, aşırı yeme veya kirli sular gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Normalde bu hastalık Tayland’dan veya Çin’den Kore’ye ithal edilen balıklarda oluyor genelde ”dedi.

BALIĞI İÇİN TEKERLEKİ SANDALYE TASARLADI

Balıkların dışarı çıkmasına yardımcı olmak için Henry mükemmel bir fikir buldu. Su altındayken balığın doğru pozisyonda kalmasını sağlayan küçük bir cihaz yaratmaya karar verdi. Pek çok saatini internette fikir arayarak geçiren ve sorunu çözmenin yollarını aradıktan sonra Henry, hasta balığın normal şekilde yüzmesini sağlayan plastikten yapılmış bir yüzdürme cihazı olan "tekerlekli sandalye" adını verdiği bir şey buldu.

BU SAYEDE BİR BALIĞI 5 AY YAŞADI

“Bu hastalığa sahip balıklar sadece birkaç ay yaşıyor, fakat bu cihaz sayesinde balıklarımdan biri beş ay yaşadı. Tekerlekli sandalyem ayakta kalmalarına ve daha uzun ömürlü olmalarına yardımcı oluyor ”dedi. Cihaz, sosyal medyada hızla viral hale geldi.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Kurbağa besleyen kadın görenleri hayrete düşürüyor!Kurbağa besleyen kadın görenleri hayrete düşürüyor!
Doğum günününde çalışan arkadaşlarına yaptıkları şoke etti!Doğum günününde çalışan arkadaşlarına yaptıkları şoke etti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Tekerlekli Sandalye balık akvaryum

En Çok Okunan Trend Haberler

250 polisle gece yarısı dev baskın! Çok sayıda gözaltı var!

250 polisle gece yarısı dev baskın! Çok sayıda gözaltı var!

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Vatandaşlara uyarı

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Vatandaşlara uyarı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karanlıkta parlayan minik köpekbalığı türü bulundu!

Karanlıkta parlayan minik köpekbalığı türü bulundu!

Kurbağa besleyen kadın görenleri hayrete düşürüyor!

Kurbağa besleyen kadın görenleri hayrete düşürüyor!

Doğum günününde çalışan arkadaşlarına yaptıkları şoke etti!

Doğum günününde çalışan arkadaşlarına yaptıkları şoke etti!

İnternetten barlara zamane çiftleri nasıl tanışıyor? Araştırmayla ortaya kondu

İnternetten barlara şimdiki çiftler nasıl tanışıyor?

Türkiye’de öğrenciler bu şehirlerde yaşamak istiyor!

Türkiye’de öğrenciler bu şehirlerde yaşamak istiyor!

İnsanları mutlu etmek için yaptığı sizleri şaşkına çevirecek!

İnsanları mutlu etmek için yaptığı sizleri şaşkına çevirecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.