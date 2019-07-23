Balığı ölmesin diye yaptığı şey gündem oldu!

Sevimli, kabarık hayvanları yetiştirmeyi tercih eden pek çok insan var, ama akvaryum balığı gibi suda yaşayan evcil hayvanları sevenler unutamayalım. Sahipleri onları gerçekten kucaklayamazken, küçük su evcil hayvanlarını sevmedikleri anlamına gelmez. Örneğin, Güney Koreli 32 yaşındaki moda tasarımcısı Henry Kim, akvaryum balığı için inkar edilemez bir sevgiye sahip.

BALIKLARINDAN BAZILARI AYNI HASTALIKTAN ÖLDÜ

20 balığı evinde üç ayrı akvaryumda tutuyor. İyi kalpli adam, balıklarından bazılarını bir hastalık nedeniyle kaybettikten sonra, aynı hastalıktan muzdarip sevgili balığının hayatını kurtaran bir “tekerlekli sandalye” icat etti.

BALIĞIN YÜZME ŞEKLİNİ BOZAN BİR HASTALIK

Akvaryum balığının yüzme mesane hastalığından etkilendiği bilinmektedir. Bu rahatsızlık, yüzme mesanesine giren ve çıkan havayı düzgün bir şekilde düzenlemeyerek, balığın yan veya baş aşağı yüzmesine neden olur.

“Yüzme mesane bozukluğu, aşırı yeme veya kirli sular gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Normalde bu hastalık Tayland’dan veya Çin’den Kore’ye ithal edilen balıklarda oluyor genelde ”dedi.