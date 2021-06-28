Balığın faydaları saymakla bitmiyor ama... Bakın nasıl pişirmek gerekiyormuş!

Balık eti, sağlıklı beyaz et kaynaklarından birisidir. Balık etinin besin değerleri içindeki vitamin ve mineral zenginliğini gözler önüne serer. Ancak balığın faydalarından yararlanabilmek için hangi balığı seçtiğiniz ve nasıl tükettiğiniz büyük önem taşır. Mesela, ülkemizde en çok tüketilen balık çeşitlerinden biri olan palamut, yağ içeriği biraz daha yüksek ve besin değeri aynı oranda yüksek bir balık eti olduğundan kırmızı et ailesindendir. Özellikle kızartma şeklinde tüketilen ve yemeye doyulamayan palamutun yanı sıra farklı balıkların doğru şekilde pişirilmesi ile bakın vücuda nasıl faydalar sağlanır...

BALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değerleri ile çocuklar ve yetişkinler için düzenli tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan balığın faydaları saymakla bitmez. Özellikle kış aylarında haftada en az 2 kez tüketilmesi gereken balık, A vitamini, C vitamini, potasyum, kalsiyum, demir, protein gibi besin değerleri ile dikkat çeker. Yağ oranı en düşük et türü olarak kabul edilen balık, vücuda sayısız fayda sağlar. İşte balığın faydaları:

Bağışıklık sistemini korur,

Omega3 deposu olduğundan kalp ve damar sağlığını korur, kan şekerini düzenler, sarı nokta hastalığı riskini düşürür.

İyottan zengin yapısı ile zek gelişimine büyük katkıda bulunur.

Tansiyonu düşürür, inme riskinden korur, kalp yetmezliğini ve kanın pıhtılaşmasını önler.

Kılçığı ile birlikte yenilebilen balıklar kalsiyumdan zengindir. Bu da kemiklerin güçlenmesini sağlar. Kemik erimesi yaşayan ve menopoz dönemindeki kadınlar için bol balık tüketimi önemlidir.

Hücreleri onarır,

Depresyondan korur,

Diyabet riskini azaltır,

Alzheimer riskini düşürür,

Eklem ağrılarına fayda sağlar,

Hücreleri yeniler, cildi güzelleştirir.

BALIĞIN FAYDALARINI PİŞİRME ŞEKLİ BELİRLİYOR!

Balık eti, kırmızı et, tavuk ve hindi etine göre yağ oranı ve kolestrol içeriği daha düşük bir besindir. Bu nedenle diğer et türlerine oranla daha limitsiz tüketilebilecek bir besin olarak kabul edilir. Bu noktada önemli olan pişirme şekilleridir.

BALIK KIZARTMASI NEDEN ZARARLI?

Balık etini kızarttığımız an bütün vitamin mineralini yok etmiş oluruz. Çünkü yüksek ısı işlem gördüğünde proteinlerin yapısı bozulur. Bu da balığın faydalarının yok olmasına neden olur. Dolayısıyla balık pişirme yöntemleri tercih edileceği zaman buğulama, fırında ya da ızgara şeklinde olanları tercih edilmelidir. Sebzelerle buğulama şeklinde pişirme en çok tercih edilen pişirme çeşitlerindendir.

PİŞİRİRKEN BU HATAYA DÜŞMEYİN!

Balık bir miktar su içerir. Pişirirken bu suyunu kullanacağı için çok da fazla yağ eklemeye gerek yoktur. Bu hataya düşüldüğünde balığın içindeki vitamin ve mineraller de yok edilmiş olacaktır. Paneleyip, una bulayıp yağda kızartma işlemlerinden uzak durulmalıdır. Tüketilen karbonhidrat miktarı ve yağ miktarı artacaktır. Balığı kızarttığımızda sağlıklı bir gıda tükettiğimizi sanırken yağ oranı ve karbonhidrat miktarı yüksek bir yiyecek tüketmiş olduğumuzdan yarardan çok zararı dokunur.

