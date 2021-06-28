Balığın faydaları saymakla bitmiyor ama... Bakın nasıl pişirmek gerekiyormuş!

Balık eti, sağlıklı beyaz et kaynaklarından birisidir. Balık etinin besin değerleri içindeki vitamin ve mineral zenginliğini gözler önüne serer. Ancak balığın faydalarından yararlanabilmek için hangi balığı seçtiğiniz ve nasıl tükettiğiniz büyük önem taşır. Mesela, ülkemizde en çok tüketilen balık çeşitlerinden biri olan palamut, yağ içeriği biraz daha yüksek ve besin değeri aynı oranda yüksek bir balık eti olduğundan kırmızı et ailesindendir. Özellikle kızartma şeklinde tüketilen ve yemeye doyulamayan palamutun yanı sıra farklı balıkların doğru şekilde pişirilmesi ile bakın vücuda nasıl faydalar sağlanır...
Zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değerleri ile çocuklar ve yetişkinler için düzenli tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan balığın faydaları saymakla bitmez. Özellikle kış aylarında haftada en az 2 kez tüketilmesi gereken balık, A vitamini, C vitamini, potasyum, kalsiyum, demir, protein gibi besin değerleri ile dikkat çeker. Yağ oranı en düşük et türü olarak kabul edilen balık, vücuda sayısız fayda sağlar. İşte balığın faydaları:
Balık eti, kırmızı et, tavuk ve hindi etine göre yağ oranı ve kolestrol içeriği daha düşük bir besindir. Bu nedenle diğer et türlerine oranla daha limitsiz tüketilebilecek bir besin olarak kabul edilir. Bu noktada önemli olan pişirme şekilleridir.
Balık etini kızarttığımız an bütün vitamin mineralini yok etmiş oluruz. Çünkü yüksek ısı işlem gördüğünde proteinlerin yapısı bozulur. Bu da balığın faydalarının yok olmasına neden olur. Dolayısıyla balık pişirme yöntemleri tercih edileceği zaman buğulama, fırında ya da ızgara şeklinde olanları tercih edilmelidir. Sebzelerle buğulama şeklinde pişirme en çok tercih edilen pişirme çeşitlerindendir.
Balık bir miktar su içerir. Pişirirken bu suyunu kullanacağı için çok da fazla yağ eklemeye gerek yoktur. Bu hataya düşüldüğünde balığın içindeki vitamin ve mineraller de yok edilmiş olacaktır. Paneleyip, una bulayıp yağda kızartma işlemlerinden uzak durulmalıdır. Tüketilen karbonhidrat miktarı ve yağ miktarı artacaktır. Balığı kızarttığımızda sağlıklı bir gıda tükettiğimizi sanırken yağ oranı ve karbonhidrat miktarı yüksek bir yiyecek tüketmiş olduğumuzdan yarardan çok zararı dokunur.
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