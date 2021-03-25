Balık Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Balık Ayhan biyografisi...

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan ve Roman bir ailenin evladı olan Balık Ayhan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 25 Mart konuğu oldu. Vatandaşlar Balık Ayhan hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Peki 1992 senesinde müzik dünyasına giriş yapan Balık Ayhan kimdir?

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınmış olan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de doğmuştur. Aslen Roman bir ailenin evladı olan Küçükboyacı, 8 kardeş arasında en küçüğüdür. Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yapmış olduğu darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise henüz 6 yaşında iken sahip olmuştur. Oldukça küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış sonrasında ise özel hocalardan ders almıştır. 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına başlangıç yapmıştır.

1992 senesinde ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurabilmeyi başarmıştır. Sonrasında İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan pek çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak bilinen Balık Ayhan lakabını küçükken mahallenin büyüklerinin sevmek için onu annesinin kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını, bu sebeple kendisine bu lakabı taktıklarını söylemiştir.