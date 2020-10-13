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Balık eti ve kılçığından makarna yaptı! Yok satıyor...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ve Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban balık sevmeyenler ve çölyak hastaları için patentli özel bir makarna geliştirdi.

Balık eti ve kılçığından makarna yaptı! Yok satıyor...

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu’nun da katkılarıyla geliştirilen ‘balıketi ve balık kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş makarna’, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda gümüş madalya almaya hak kazandı. Yaşar Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi’nin ortak başvuru sahibi olduğu ürün, protein ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan balığı yemekten uzak duran çocuk ve yetişkinler de dahil her kesime hitap ediyor, ürün balık kokmamasıyla da dikkat çekiyor.

Ülkemizin gelişimine değer katacak buluş, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Fuarın dikkat çeken ürünlerinden biri de gümüş madalya kazanan ‘balıketi ve balık kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş glutenli/glutensiz makarna’ oldu.

PANDEMİDE EN ÇOK STOKLANAN ÜRÜN OLDU

Balık etinin yüksek besin öğesi içeriğine sahip olmasına rağmen hazırlama ve pişirme işlemlerinin zahmetli olması ve de ekonomik faktörlerden dolayı ülkemizdeki tüketiminin yetersiz olduğuna dikkat çeken Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, “Makarna besleyici özellikleri, maliyetinin düşük ve hazırlamasının kolay olması nedeniyle dünyada ve Türkiye’de buğdaydan elde edilen besinler arasında ekmekten sonra ikinci sırada yer alır. Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde de insanların marketlerden en çok satın aldığı, stokladığı ve tükettiği ürün yine makarna oldu. Özellikle genç neslin hızlı ve kolay hazırlanan yiyeceklere yönelmesi ve fiyatının uygun olması da makarnaya olan yoğun talebi artıran bir başka unsur. Ancak beslenme uzmanlarına göre makarna, yüksek karbonhidrat içeriğine sahip olmasından dolayı dikkatli tüketilmesi gereken bir ürün. Bu nedenle Fırat Üniversitesi ile geliştirdiğimiz ortak proje ile tüketim modellerinin sağlıklı gıdalara doğru yönelmesi konusunda bir farkındalık yaratmak istedik. Böylece besin değeri yüksek olan balıketi ve balık kılçığı tozu karışımıyla zenginleştirilmiş glutenli/glutensiz makarna geliştirdik. Makarna, balık kokusu barındırmamasıyla da dikkat çekiyor” dedi.

BALIK SEVMEYENLER DE ÇÖLYAK HASTALARI DA DÜŞÜNÜLDÜ

Buluş ile balık sevmeyen tüketicilere, laktoz ve gluten intoleransı olan kişilere ve de çölyak hastalarına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, geliştirilen ürünün faydalarını şöyle anlattı:

“Deniz ürünleri iyi birer protein ve omega-3 yağ asitlerini içeren iyi birer lipit kaynağıdır. Balık ayrıca A, D, B6, B12 vitaminleri ile demir, çinko, iyot, selenyum, potasyum ve sodyum minerallerini içerir. Balık ve balık kılçığı kalsiyum yönünden oldukça zengin besinlerdir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için balık ve su ürünlerinin haftada en az 2-3 kez tüketilmesinde fayda var. Balık kılçığı ise özellikle düşük süt ve süt ürünleri alımına sahip popülasyonlarda önemli bir kalsiyum kaynağı olarak bilinir.
Patenti alınan makarna ile iş hayatının yoğun temposu nedeniyle değişen tüketim alışkanlıklarına uygun, hızlı-pratik ve kolay hazırlanabilen bir ürün elde edildi. Yeterli ve dengeli beslenme adına eksik olan ve artırılması gereken hayvansal protein ihtiyacı da karşılanmış oldu. Ayrıca büyüme ve gelişme çağında olan çocuklar için de oldukça yararlı olacak yenilikçi bir ürün elde edildi”

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