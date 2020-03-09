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Balık fotoğrafı yarışmasında kazananlar belli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar kazandıran ve kişi başı balık tüketimini 15 kg’a çıkarmayı hedefleyen su ürünleri sektörünün 8 Ağustos’ta başlattığı fotoğraf yarışması sonuçlandı.Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’de önemli bir balık rezervi olduğunu, bu nedenle kaliteli balığa en uygun fiyatla erişilebildiğini anlattı.Kızıltan, Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada en hızlı büyüyen üçüncü, Avrupa’da ise ikinci ülke olduğunu ifade ederek, "Hollanda, İtalya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.

Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar kazandıran ve kişi başı balık tüketimini 15 kg’a çıkarmayı hedefleyen su ürünleri sektörünün 8 Ağustos’ta başlattığı fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’de önemli bir balık rezervi olduğunu, bu nedenle kaliteli balığa en uygun fiyatla erişilebildiğini anlattı.
Kızıltan, Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada en hızlı büyüyen üçüncü, Avrupa’da ise ikinci ülke olduğunu ifade ederek, "Hollanda, İtalya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 170 milyon tonluk dünya akuakültür üretiminde en büyük kapasiteye ve ihracata sahip ülkelerden biriyiz. Buna karşın kişi başı balık tüketimi yıllık ortalama 7 kg ile en düşük ülkeler arasında yer alıyoruz. İç piyasada balık tüketimini artıracak sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu amaca uygun olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biride ödüllü fotoğraf yarışmamızdı. Yarışmayla sağlıklı nesiller için elimizde bulunan balık üretiminin büyük bir şans olduğu mesajını verdik" dedi.

Profesyonel 364 katılımcı başvurdu
Kızıltan, yarışmayla balığın işlenerek pazara ve sofraya sunulmasına kadarki olan tüm sürecin fotoğraflandığını söyledi. Kızıltan, "Fotoğraflarda kimisi balık avlıyor, ağ çekiyor, kimisi ağ temizliyor, istif yapıyor. Birbirinden yetenekli fotoğrafçılar emeğin yolculuğuna bizi ortak etti. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel 364 katılımcı başvurdu. Kategorimiz ise su ürünleri ihracatının 735 milyon dolarını oluşturan levrek, çipura ve alabalıktı. 19 Şubat’ta jüri bin 153 eser arasından en iyi 20 fotoğrafı seçti ve ödül alacak 4 fotoğrafa karar verdi. Birinciliği su altı fotoğrafıyla Antalya’dan Adnan Büyük kazandı. İkincilik ödülü İzmir’den drone ile balık çiftliğini görüntüleyen Mahmut Serdar Alakuş’un oldu. Üçüncü ise Aydın’dan Berkant Akbacak. Şeref ödülüne ise İstanbul’dan Münevver Ulusoy layık görüldü.”
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasının birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 2 bin TL’lik hediye çeki kazandı.
Jüri arasında ise Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk A. Demir, İsmail Aksoy, Osman Özpek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir, Doç.Dr. Gökhan Birinci, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Fotoğraf Sanatçısı Oktay Atilla, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Zafer Gazi Tunalı vardı.

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