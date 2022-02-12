Balık Gölü'nde atlı kızak ve su altı dalışı ilgi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü’nün tanıtımı ve kış sporlarında ilgi çekmesi için düzenlenen festivalde, dalgıçlar dondurucu soğukta su altı dalışı yaptı.

Taşlıçay Belediyesi, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan ve dondurucu soğuklar nedeniyle ilkbahar aylarına kadar yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kaymakamlığın desteğiyle kış festivali düzenlendi.

Tamamen buz ve karla kaplanan göl üzerinde kışın ilk defa düzenlenen festivale, vatandaşlar belediye araçlarıyla ücretsiz getirildi.

Erzurum’dan cirit ekibinin göl üzerinde sergilediği etkinlikle başlayan festivalde, vatandaşlar atlı kızaklarla gölün üzerinde gezmenin keyfini yaşadı.

Diyadin Belediyesi Kadın Çığlığı Erbane Grubu'nun Kürtçe ve Türkçe şarkılarla renklendirdiği festivalde, Vali Osman Varol ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir davul zurna eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.

İstanbul’dan gelen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneğinden dalgıçlar da suyun yüzeyinde bir metreyi bulan buzların kırılmasıyla hazırlıklarını yapıp suya daldı.

Vatandaşlar, dondurucu soğukta gölün derinliklerine dalış yapan ve burada fotoğraf ve video çeken dalgıçları ilgiyle izledi.

Festivaldeki etkinlikler AA ekibince drone ile görüntülendi.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balık Gölü’nün doğa harikası bir yer olduğunu ve çok güzel bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede kışların sert geçtiğini ve bu yüzden Balık Gölü’nün aylarca buzla kaplandığını anlatan Varol, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızla festivale katıldık. Gerçekten çok güzel oldu. Cirit müsabakaları gerçekleştirildi. Atlı kızaklarla gölün üzerinde gezinti yaptık. Bölgedeki köylerde yaşayanlar Eskimo usulü balık avladılar. Buzun altından nasıl balık avlandığını gördük. Bölgemizde bilinen bir konu ama Türkiye genelinde çok fazla bilinmiyor. Bizim bütün isteğimiz bu doğal güzelliklerin tanıtılmasıdır. Ağrı’nın çok büyük potansiyelleri var. Biz bu potansiyelleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu doğa cenneti de aslında tüm insanlarımızın, Ağrı’nın, çevresinin ve Türkiye’deki tüm insanların beğenisine sunulması gerekiyor.”

Varol, etkinlikler kapsamında profesyonel dalgıçların göle dalmasının çok önemli olduğunu aktardı.

Kışın su altı dalışın çok önemli olduğunu vurgulayan Varol, “Devlet erkanı ve vatandaşlar olarak hep birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Bundan sonraki amacımız bu doğal yapıya zarar vermeden tesisleşmeyi gerçekleştirerek daha fazla insanımızın bu güzelliklerden istifade etmesini istiyoruz. Burası yazın çok ilgi görüyor ama kışında burası cennet gibi ve kışında buradan istifade etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Taşlıçay Belediye Başkanı Taşdemir ise gölde ilk defa kış festivali düzenledikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Seneye daha kapsamlı bir festival yapacaklarını dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:

“Balık Gölü harika manzarasıyla kış turizmin de de yerini alacaktır. İnşallah hem yaz hem kış sürekli olarak bu festivalleri yapacağız. Su altı dalışını izlemesi gerçekten çok keyifliydi. Bundan sonra hem yaz hem de kış su altı dalışları yapacağız. Her sene farklı etkinliklerle Balık Gölü’nü tanıtıp Türkiye turizminde daha fazla adından söz ettirmesini sağlayacağız."

