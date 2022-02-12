YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Balık Gölü'nde atlı kızak ve su altı dalışı ilgi gördü

Balık Gölü'nde atlı kızak ve su altı dalışı ilgi gördü

12.02.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da yılın her mevsimi binlerce ziyaretçiyi ağırlayan "saklı cennet" olarak adlandırılan ve kışın 6 ay yüzeyi buzla kaplanan Balık Gölü’nde yaz festivalinin ardından ilk defa kış festivali düzenlendi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü’nün tanıtımı ve kış sporlarında ilgi çekmesi için düzenlenen festivalde, dalgıçlar dondurucu soğukta su altı dalışı yaptı.

Taşlıçay Belediyesi, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan ve dondurucu soğuklar nedeniyle ilkbahar aylarına kadar yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kaymakamlığın desteğiyle kış festivali düzenlendi.

Tamamen buz ve karla kaplanan göl üzerinde kışın ilk defa düzenlenen festivale, vatandaşlar belediye araçlarıyla ücretsiz getirildi.

Erzurum’dan cirit ekibinin göl üzerinde sergilediği etkinlikle başlayan festivalde, vatandaşlar atlı kızaklarla gölün üzerinde gezmenin keyfini yaşadı.

Diyadin Belediyesi Kadın Çığlığı Erbane Grubu'nun Kürtçe ve Türkçe şarkılarla renklendirdiği festivalde, Vali Osman Varol ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir davul zurna eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.

İstanbul’dan gelen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneğinden dalgıçlar da suyun yüzeyinde bir metreyi bulan buzların kırılmasıyla hazırlıklarını yapıp suya daldı.

Vatandaşlar, dondurucu soğukta gölün derinliklerine dalış yapan ve burada fotoğraf ve video çeken dalgıçları ilgiyle izledi.

Festivaldeki etkinlikler AA ekibince drone ile görüntülendi.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balık Gölü’nün doğa harikası bir yer olduğunu ve çok güzel bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede kışların sert geçtiğini ve bu yüzden Balık Gölü’nün aylarca buzla kaplandığını anlatan Varol, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızla festivale katıldık. Gerçekten çok güzel oldu. Cirit müsabakaları gerçekleştirildi. Atlı kızaklarla gölün üzerinde gezinti yaptık. Bölgedeki köylerde yaşayanlar Eskimo usulü balık avladılar. Buzun altından nasıl balık avlandığını gördük. Bölgemizde bilinen bir konu ama Türkiye genelinde çok fazla bilinmiyor. Bizim bütün isteğimiz bu doğal güzelliklerin tanıtılmasıdır. Ağrı’nın çok büyük potansiyelleri var. Biz bu potansiyelleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu doğa cenneti de aslında tüm insanlarımızın, Ağrı’nın, çevresinin ve Türkiye’deki tüm insanların beğenisine sunulması gerekiyor.”

Varol, etkinlikler kapsamında profesyonel dalgıçların göle dalmasının çok önemli olduğunu aktardı.

Kışın su altı dalışın çok önemli olduğunu vurgulayan Varol, “Devlet erkanı ve vatandaşlar olarak hep birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Bundan sonraki amacımız bu doğal yapıya zarar vermeden tesisleşmeyi gerçekleştirerek daha fazla insanımızın bu güzelliklerden istifade etmesini istiyoruz. Burası yazın çok ilgi görüyor ama kışında burası cennet gibi ve kışında buradan istifade etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Taşlıçay Belediye Başkanı Taşdemir ise gölde ilk defa kış festivali düzenledikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Seneye daha kapsamlı bir festival yapacaklarını dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:

“Balık Gölü harika manzarasıyla kış turizmin de de yerini alacaktır. İnşallah hem yaz hem kış sürekli olarak bu festivalleri yapacağız. Su altı dalışını izlemesi gerçekten çok keyifliydi. Bundan sonra hem yaz hem de kış su altı dalışları yapacağız. Her sene farklı etkinliklerle Balık Gölü’nü tanıtıp Türkiye turizminde daha fazla adından söz ettirmesini sağlayacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıAğrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandıAydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandıTekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:27
İkindi
15:19
Akşam
17:47
Yatsı
19:05
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.