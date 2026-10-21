Balık kokusu saatlerce evden çıkmıyorsa bunu deneyin! Püf noktası pişirmeden önce

Evde balık pişirmek benim için bir işkence diyenlerin imdadına yetiştik. Uygulayacağınız birkaç adım sayesinde kokuyu neredeyse yok etmek mümkün.

BALIĞI TAVAYA ATMADAN ÖNCE İYİCE KURULAYIN

Balığı yıkadıktan veya temizledikten sonra doğrudan tavaya koymak yerine yüzeyindeki fazla suyu kağıt havluyla iyice almak önemli. Islak balık sıcak tavayla buluştuğunda daha fazla buhar oluşur. Bu da pişirme sırasında ortaya çıkan kokunun mutfağa daha kolay yayılmasına neden olabilir.

Balığın yüzeyinin kuru olması aynı zamanda daha iyi kızarmasına yardımcı olur. Özellikle tavada pişirilecek balıklarda bu küçük adım hem kıvam hem de pişirme süreci açısından fark yaratabilir.

TAVA YETERİNCE ISINMADAN BALIĞI KOYMAYIN

Balık kokusunun yoğunlaşmasına yol açan hatalardan biri de yeterince ısınmamış tavada pişirmeye başlamaktır. Düşük sıcaklıkta uzun süre kalan balık hem suyunu bırakabilir hem de pişirme süresi uzayabilir.

Tavayı önceden ısıtıp ardından yağı eklemek ve uygun sıcaklığa ulaştığında balığı pişirmeye başlamak, balığın daha hızlı kızarmasına yardımcı olur. Ancak yağın duman çıkaracak kadar aşırı ısıtılmaması gerekir.

MUTFAĞI PİŞİRMEDEN ÖNCE HAVALANDIRIN

Pencereyi balığı pişirdikten sonra açmak yerine pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce açmak daha etkili olabilir. Aspiratör veya davlumbaz varsa balık tavaya girmeden önce çalıştırmak, oluşacak buhar ve kokunun mutfağa yayılmadan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Pişirme sırasında mutfağın kapısını kapalı tutmak da kokunun evin diğer odalarına yayılmasını azaltabilir.

LİMON KABUĞU VE TARÇINDAN DESTEK ALIN

Pişirme bittikten sonra mutfakta kalan kokuyu azaltmak için küçük bir tencerede suyun içerisine birkaç parça limon kabuğu ve bir çubuk tarçın ekleyerek kısa süre kaynatabilirsiniz. Ortaya çıkan aromatik buhar balık kokusunu ortadan kaldırmasa da ortamda kalan ağır kokunun daha az hissedilmesine yardımcı olabilir.

Kısacası balık kokusuyla mücadele yalnızca pişirme sonrasında başlamıyor. Balığı kurulamak, tavayı doğru sıcaklığa getirmek, havalandırmayı önceden başlatmak ve kullanılan yağı bekletmeden ortadan kaldırmak evde kalan yoğun balık kokusunu azaltmanın en pratik yolları arasında yer alıyor.

Pişirme işlemi bittikten sonra tava ve kullanılan mutfak gereçlerini mümkün olduğunca kısa sürede temizleyin. Kullanılmış yağı lavaboya dökmek yerine soğuduktan sonra uygun bir kapta biriktirerek atın.