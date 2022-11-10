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Balık ölümleriyle gündeme gelen kanal temizleniyor

10.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sık sık balık ölümleriyle gündeme gelen yağmur suyu tahliye kanalı, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından temizleniyor.

Balık ölümleriyle gündeme gelen kanal temizleniyor

Manavgat’ta sık sık balık ölümleriyle gündeme gelen Bahçelievler Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan yağmur suyu tahliye kanalı, DSİ ekipleri tarafından yağmurlar başlamadan temizleniyor.

Yağmur ve sel baskınlarını göz önünde bulunduran DSİ ekipleri, iş makineleri ile kanal içerisinde suyun akmasını engelleyen kamış ve benzeri bitkiler ile kil ve çamuru alarak kanalı temizliyor.

Geçmiş yıllarda kanalın temizlenmesi konusunda çaba harcamalarına rağmen temizlenmediğine dikkat çeken mahalle sakinleri, “Kanalın temizlenmemesi nedeniyle sık sık su baskınları yaşanırken, yaz aylarında da sivrisinekten geçilmiyordu. Bu yıl DSİ yetkilileri sesimize kulak verdi ve yağmurlar başlamadan kanalı temizlemeye başladı. Duyarlılıklarından dolayı DSİ yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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