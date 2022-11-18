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Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan dökme yük gemisi kurtarıldı

18.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan "CHARLES" isimli dökme yük gemisi kurtarıldı.

Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan dökme yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "CHARLES" isimli 186 metre uzunluğunda boş vaziyetteki dökme yük gemisi, Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.

Durumun bildirilmesi üzerine KURTARMA-7 ve NAZIM TUR römorkörü ile KIYEM-3 botu, kılavuz kaptan ve balık adam ekibi gemiye yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve NAZIM TUR römorkörü ile KIYEM-3 botu refakatinde Kartal Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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Anahtar Kelimeler:
gemi kıyı emniyeti

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