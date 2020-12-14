Balıkçıların kuru fasulyesi hamsi! Lezzetinin püf noktası ise...

Deniz suyunun soğuması hamsiye yaradı. Soğuk deniz suyunda yağlanan ve lezzetine kavuşan hamsi tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Düzceliler, lezzetine kavuşan hamsiyi almak için sıraya giriyor. Balıkçılar ise durumdan oldukça umutlu. Hamsiye yoğun ilgiden dolayı mutlu olan Düzceli balıkçılar, hem hamsi severlerin taleplerini karşılamaya çalışırken, bir taraftan da hamsiyi herkesin yemesi için kampanyalar düzenleyerek hamsinin her sofrada yerini almasını sağlamaya çalışıyorlar.

'HAMSİ BALIKÇILARIN KURU FASULYESİ GİBİ'

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsinin şu anda en iyi kıvamda olduğunu belirterek "Hava soğuk. Halk dilinde söylenen o dönemdeyiz. Elimizle dokunduğumuz zaman yağını falan hissediyoruz. Şu dönemde hamsi de yenmeli zaten. Hastalıklara, Covid’e iyi gelir. İnsanlarımızın daha iyi beslenmesi gerektiği için özellikle şu zamanda bol bol tüketilmeli. Bizde bu yüzden kampanyalar yapıyoruz. Herkes yesin, herkes alsın diye. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başka tezgahlarda aynı hamsi 20 TL, 25 TL. Ondan bir kar gözetmiyoruz zaten. Amaç ciddi anlamda insanlar yesin. Bizde katkıda bulunabiliyorsak mutlu oluyoruz. En çok rağbeti, bu dönemde hamsi görüyor. Bölge olarak mezgitte öyle, sevilen balıklar. Ama hamsi balıkçıların kuru fasulyesi gibi. O Nedenle hamsi olmazsa olmaz” dedi.