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Balıkçıların kuru fasulyesi hamsi! Lezzetinin püf noktası ise...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 14.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Balıkçıların kuru fasulyesi hamsi! Lezzetinin püf noktası ise...

Aralık ayına girilmesiyle birlikte Karadeniz’de deniz sıcaklığı düşünce hamsi de lezzetine kavuştu. Düzceli hamsi müdavimleri balık tezgahlarını doldurdu. Lezzetine kavuşan hamsiyi en doğru şekilde pişirmek için ise bu yöntemi deneyin.

Deniz suyunun soğuması hamsiye yaradı. Soğuk deniz suyunda yağlanan ve lezzetine kavuşan hamsi tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Düzceliler, lezzetine kavuşan hamsiyi almak için sıraya giriyor. Balıkçılar ise durumdan oldukça umutlu. Hamsiye yoğun ilgiden dolayı mutlu olan Düzceli balıkçılar, hem hamsi severlerin taleplerini karşılamaya çalışırken, bir taraftan da hamsiyi herkesin yemesi için kampanyalar düzenleyerek hamsinin her sofrada yerini almasını sağlamaya çalışıyorlar.

'HAMSİ BALIKÇILARIN KURU FASULYESİ GİBİ'

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsinin şu anda en iyi kıvamda olduğunu belirterek "Hava soğuk. Halk dilinde söylenen o dönemdeyiz. Elimizle dokunduğumuz zaman yağını falan hissediyoruz. Şu dönemde hamsi de yenmeli zaten. Hastalıklara, Covid’e iyi gelir. İnsanlarımızın daha iyi beslenmesi gerektiği için özellikle şu zamanda bol bol tüketilmeli. Bizde bu yüzden kampanyalar yapıyoruz. Herkes yesin, herkes alsın diye. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başka tezgahlarda aynı hamsi 20 TL, 25 TL. Ondan bir kar gözetmiyoruz zaten. Amaç ciddi anlamda insanlar yesin. Bizde katkıda bulunabiliyorsak mutlu oluyoruz. En çok rağbeti, bu dönemde hamsi görüyor. Bölge olarak mezgitte öyle, sevilen balıklar. Ama hamsi balıkçıların kuru fasulyesi gibi. O Nedenle hamsi olmazsa olmaz” dedi.

Kılıç, “İnsanlar yesin diye hamsinin fiyatını düşürdük. Dönem dönem kampanyalar yapıyoruz fiyatını düşürüyoruz. Aynı hamsi piyasada 20 – 25 TL. Biz kar gözetmeksizin 10 TL’den veriyoruz. İnşallah imkanımız olursa 5 TL’ye 1 TL’ye satmayı düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

LEZZETİ YERİNDE HAMSİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hamsi tava yaparken sıvıyağ olarak zeytinyağı kullanmayın.

Balık da dahil olmak üzere hiçbir zaman kızgın olmayan tavaya et benzeri ürünleri koymamaya özen gösterin.

Elinizde balık tavası varsa hamsi tavayı orada pişirmek daha pratik olacaktır.

Hamsi yüksek ateşi sevmeyen bir balıktır. Kısık ateşi tercih edin.

Tüm balığı una fırlatıp bulanmasını beklemeyin. Özen gösterip teker teker bulayın.

Eğer ocağınızın battığından şikâyet ediyorsanız, pişirmeden önce etrafa folyo serebilir, piştikten sonra toplayabilirsiniz.


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