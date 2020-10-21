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Balıkçının TKİ Tavşanlı Linyitspor aşkı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, TKİ Tavşanlı Linyitspor sevdalısı genç balık tezgahını sevdalı olduğu takımı arması ile süsledi.Tavşanlılı Turgut Balıkçı işyeri sahibi Niyazi Turgut, TKİ Tavşanlı Linyitspor sevdası hakkında şunları söyledi, "Tavşanlı Linyitspor ’un tüm maçlarına gittim, kimiz zaman işimizi bırakıp gittik ve elimden gelen desteği verdim.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, TKİ Tavşanlı Linyitspor sevdalısı genç balık tezgahını sevdalı olduğu takımı arması ile süsledi.
Tavşanlılı Turgut Balıkçı işyeri sahibi Niyazi Turgut, TKİ Tavşanlı Linyitspor sevdası hakkında şunları söyledi, "Tavşanlı Linyitspor ’un tüm maçlarına gittim, kimiz zaman işimizi bırakıp gittik ve elimden gelen desteği verdim. İnşallah bir an önce Pandemi süreci geçer de maçlar oynanır ve tekrar takımımızı desteklemeye gideriz " dedi. Balık satıcılarından Numan Akdaş ise , " Çocukluğumdan bu yana TKİ Tavşanlı Linyitspor maçlarına gidiyorum. Bu sene maçlara gidememek bizleri üzdü. İnşallah en kısa sürede amatör maçlar başlar da izlemeye gideriz."
Balık ızgara salonu sahibi Eylem Erdur ise ," Biz takımımız TKİ Tavşanlı Linyitspor’a adeta aşığız. TKİ Tavşanlı Linyitspor denilince akan sular durur" diyerek liglerin başlamasını diledi.

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