YURTHABER
  4. Balıkesir 2.Amatör’de gruplar belirlendi

Balıkesir 2.Amatör’de gruplar belirlendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Balıkesir 2.

Balıkesir 2. Amatör Küme 2019-2020 sezonunun kura çekimi ve teknik toplantısı yapıldı. Merkez, Marmara ve Körfez olarak 3 bölgede toplam 6 grupta, 29 takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme 16 Şubat’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
MERKEZ 3 GRUBA AYRILDI
2.Amatör Küme Merkez A, B ve C Grupları’nda 2019-2020 sezonunda 16 takım mücadele edecek. Yapılan kura çekimine göre A ve B Grubu’nda 5, C Grubu’nda ise 6 takım mücadele edecek. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;
Mekrez A Grubu; Esnafspor, Harb-İşspor, Gökköyspor, Köylüköyüspor , Kocaavşarspor,
Merkez B Grubu, Ergamaspor, Çandırspor, Büyük Bostancıspor , Ovaköyspor, Balıkesir Yıldızspor
Merkez C Grubu; İskele Belediyespor, Pınarspor, Osmaniyespor ,Atköyspor, Karaman 1071, Balıklıspor
MARMARA’DA 2 GRUP
2.Amatör Küme Marmara’da ise 9 takım 2 gruba ayrıldı. A Grubu’nda 4, B Grubu’nda ise 5 takım yer aldı. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;
Marmara A Grubu; Gönen Çeltikspor, Gönen Üzümlüspor, Ocaklarspor, Kızaksaspor,
Marmara B Grubu; Musakçaspor, Avşaspor, Edincikspor, Erdek Düzlerspor, Çınarlıgücü
KÖRFEZ TEK GRUP
2.Amatör Küme Körfez Grubu’nda ise katılan takım sayısı 4 olduğu için takımlar tek grupta toplandı. Körfez Grubu’nda mücadele edecek takımlar; Çamobaspor, Gazicelalspor, Altınolukspor, Cennet Ayağıspor olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Manyas’ta belediye işçilerine yüzde 13 zamManyas’ta belediye işçilerine yüzde 13 zam
Karesi Belediyesi personelinin sağlık ve güvenliğini düşünüyorKaresi Belediyesi personelinin sağlık ve güvenliğini düşünüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Arı Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Yönetmen Tunç Başaran Bandırma’da toprağa verildi

Yönetmen Tunç Başaran Bandırma’da toprağa verildi

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.