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Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

Bölgede yakalanan 28 yabancı uyruklu, karaya çıkarılarak işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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